Essere una Business Support Scientist: Irene Carnovale si racconta

Cosa fa un/una Business Support Scientist? Fa parte del Project Managament team ed è coinvolto/a nella valutazione tecnica e finanziaria della fattibilità di nuovi progetti della Business Unit riportando alla figura del Project Management Manager. Tra le sue attività ci sono revisione dei contratti, gestione delle comunicazioni con i clienti potenziali, collaborazione con le altre funzioni coinvolte nella fase di negoziazione, la presentazione dei servizi e delle risorse dell’azienda come figura di rappresentanza nelle visite in sito. Irene Carnovale, classe ‘90, si avvicina a Farmaceutica Younger per gioco come articolista e da lì entra a pieno titolo nell’Associazione come socia e membro indispensabile del direttivo. Con una laurea in CTF e una robusta formazione in sintesi organica attualmente ricopre il ruolo di Business Support Scientist per una CDMO.

Descrivi brevemente la tua formazione e il ruolo che attualmente ricopri in azienda

Dopo indecisioni tra Giurisprudenza, Guardia di Finanza (sì, lo ammetto!), Chimica, Farmacia e altro ancora, mi sono iscritta al corso di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Torino. Ho concluso il mio percorso con una tesi di laurea in sintesi organica (non avrei mai accettato di fare altro all’epoca!), per poi decidere di intraprendere un dottorato in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari sempre a Torino perché – di nuovo – non vedevo che la sintesi organica nel mio futuro. Ho sfruttato il dottorato per dedicarmi alla ricerca, alle prime collaborazioni con l’azienda che finanziava la mia borsa di studio e a viaggiare quanto più possibile aggiungendo un secondo soggiorno all’estero dopo il primo Erasmus sperimentato da studentessa.

Alla fine del dottorato le mie priorità erano un po’ cambiate rispetto all’inizio del percorso: avevo ormai capito di voler entrare in azienda quanto prima e – inoltre – di essere anche pronta a vivere fuori dall’Italia se questo mi avesse permesso di dedicarmi ancora alla sintesi. Ho quindi accettato una proposta di lavoro in Inghilterra e ho iniziato a dedicarmi all’attrattiva quanto sconosciuta radiochimica che, per altri due anni, mi avrebbe poi tenuto compagnia permettendomi infine di rientrare in Italia, quando ho capito che era per me giunta l’ora di compiere questo passo.

E poi?

Quelle prime esperienze in azienda mi hanno permesso di dedicarmi alla sintesi ma allo stesso tempo di esplorare anche altre aree e abilità, come rispettare tempistiche interne e (ancor di più) quelle concordate con i clienti, mediare con i destinatari finali del progetto imparando a comunicare i disguidi a cui la sintesi organica ti svezza senza tanta pietà, relazionarmi con una struttura aziendale e i suoi mille reparti (mondo in cui i job titles sono tutto meno che l’indicazione di quello che realmente fa il tuo collega), contribuire a valutare nuove opportunità per l’azienda e infine supervisionare la gestione di progetti. Ad un certo punto, quindi, ho sentito il bisogno di mettermi alla prova con un ruolo nuovo più vicino di fatto al project management/business pur mantenendo però la mia vena naturale di chimico farmaceutico. Tutto questo si è tradotto alla fine nell’appendere il camice al chiodo e iniziare a dire a conoscenti e amici che da lì in poi avrei lavorato come Business Support Scientist, ruolo che ricopro attualmente in una CDMO.

Dire che questo ruolo è dinamico, è un dovere: ho l’opportunità di partecipare alla valutazione e finalizzazione di nuovi potenziali progetti a 360° inclusi incontri con i clienti, call, allineamenti interni, stesura dei contratti e gestione dei progetti fino alla loro finalizzazione come parte del team coinvolto nelle negoziazioni. Mi dedico quindi allo sviluppo del nuovo business, ma allo stesso tempo ho ancora uno sguardo molto attento a tutto quello che è tecnico e sto imparando molto sulla produzione sterile che di certo non è qualcosa che nei libri di Università ha un capitolo dedicato.

Quale è l’esperienza chiave che ti ha avvicinato all’azienda?

Anche se forse per alcuni potrebbe sembrare un controsenso, mi sento di dire che sia stata il dottorato. Per me si è trattato di tre anni intensi ma super stimolanti in cui non mi sono risparmiata e in cui ho spostato i miei limiti più volte pur di permettermi di sperimentare nuove cose. A volte mi sento dire che il dottorato sia uno step obbligato solo se vuoi dedicarti alla carriera accademica, ma per me non è così. È stato un percorso con mille sfumature che mi ha indubbiamente permesso di capire meglio quello a cui ero adatta/meno adatta e quello che mi piaceva/non mi piaceva. Posso dire senza dubbio che senza quei tre anni non sarei stata in grado di capire in che direzione muovermi negli anni successivi. E se penso alla me stessa di inizio dottorato e quella che ha poi discusso la tesi finale, ammetto che forse le definirei delle gemelle più che la stessa persona!

Elenca tre qualità del tuo ruolo.

Precisione, diplomazia e versatilità. Precisione perché i dettagli da considerare sono molti, le esigenze dei clienti sono articolate e il processo di valutazione dei progetti è complesso e coinvolge diverse funzioni e persone quindi, per quanto possibile, serve una buona dose di metodo e precisione per organizzare tutte le informazioni ed essere sicuri di non tralasciare nessun dettaglio importante.

Diplomazia perché tante teste che partecipano ad un processo sono un grande aiuto quando si tratta di raggiungere un obiettivo comune e/o risolvere un problema, ma allo stesso tempo occorre saper mediare con una buona dose di diplomazia per fare in modo che non prevarichino le esigenze di nessuno. E ovviamente la diplomazia è la parola d’ordine non solo con chi lavora con te, ma anche e soprattutto quando si tratta con i clienti, dove ogni riunione o call o email è una buona palestra di fatto.

Versatilità perché sono fortunata ad avere un ruolo che mi fa vivere all’interno della giornata situazioni anche molto diverse tra loro. Se non fossi in grado di mantenere una buona dose di versatilità non penso che riuscirei a trarre da ognuna di queste situazioni differenti un risultato concreto (per quanto a volte piccolo). Essere una figura intermediaria tra i reparti tecnici e i clienti ti permette di allenarti molto in termini di versatilità, ma penso anche che la versatilità debba essere peculiare di un ruolo a metà tra tecnica e business come quello che ricopro al momento dove ognuno di queste due nature va valorizzata a seconda del corso della negoziazione.

Quale è stata la più grande soddisfazione che hai avuto nella tua carriera professionale?

Credo sia stato sentirmi dire che non era possibile che ricoprissi quel ruolo da così poco tempo perché dimostravo molta più confidenza e sicurezza di quanto si sarebbe potuto immaginare da un nuovo arrivato. È un commento arrivato da un cliente a fine giornata dopo ore di conversazioni in sala meeting, presentazioni e confronti tecnici e, per quanto non fosse la prima volta che mi trovavo a partecipare a giornate simili, provavo di sicuro una sicurezza personale minore di quella attuale, quindi vedere il volto incredulo del mio interlocutore quando ha scoperto che potevo ancora essere considerata una quasi neo-assunta è stata davvero una sorpresa! Mi sono detta che forse tutto l’impegno che ci stavo mettendo a crescere nel mio nuovo ruolo mi stava davvero aiutando come speravo.

Cosa avresti fatto se non fossi entrata in azienda? Inteso proprio un cambio di vita in un altro settore che non sia il farmaceutico: dove ti vedresti?

Domanda da un milione di dollari questa! Per rispondere devo contrattare due risposte parziali. La testa dice che forse alla fine sarei davvero diventata un avvocato come per tanti anni della mia adolescenza ho creduto, ma il cuore mi dice invece che avrei aperto una pasticceria e mi sarei dedicata ai dolci. Possiamo lanciare un sondaggio tra i lettori a questo punto?