Fimmg, Silvestro Scotti confermato segretario generale. Rispettate anche le quote rosa

Fiducia riconfermata al segretario generale Silvestro Scotti e al suo esecutivo nazionale da parte della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), riunita nel 79esimo Congresso nazionale a Villasimius (Sardegna). All’esito delle elezioni, la squadra che supporterà Scotti per i prossimi quattro anni è composta da Pier Luigi Bartoletti, Nicola Calabrese, Fiorenzo Corti, Domenico Crisarà, Alessandro Dabbene e Noemi Lopes. Confermato come presidente nazionale Giacomo Caudo e Malek Mediati assumerà il ruolo di presidente nazionale onorario. Carlo Curatola ha ricevuto da Scotti la nomina al ruolo di segretario del segretario nazionale.

Programmi futuri

“Innanzitutto, un ringraziamento ai componenti uscenti dall’esecutivo nazionale per il lavoro svolto – ha dichiarato Scotti – e ai ruoli statutari elettivi quali proboviri e revisori dei conti nazionali, partendo dal vicesegretario nazionale Renzo Le Pera. Sono felice di questa riconferma prima di tutto perché risponde, per voce di tutti i medici di famiglia che ho l’onore di rappresentare, alle domande che per me più contano e che mi hanno accompagnato in questi quattro anni e mi accompagneranno nei prossimi, ovvero se ho svolto bene il mio compito e se ho indirizzato questa associazione verso le soluzioni che il contesto richiedeva. La riconferma di oggi mi ripaga di ogni sforzo e mi dà nuove energie per affrontare le battaglie sindacali e professionali che ci aspettano”.

Nuove sfide per l’associazione

Scotti ha sottolineato che “la necessità per il prossimo futuro è di affrontare scelte che poggino su basi sicure e affidabili. Crisi economica, crisi pandemica, crisi internazionale e guerra, crisi energetica non possono rimanere avulse dalla discussione che riguarda la tutela della salute elemento primario di garanzia anche come ammortizzatore del disagio sociale crescente nel Paese”.

L’affidabilità della medicina generale

Oltre a sottolineare un forte ringraziamento a tutti i dirigenti del sindacato, dall’esecutivo ai segretari regionali, segretari dei settori e segretari provinciali, Scotti ha poi ribadito che “la medicina generale resta un elemento di sicurezza e affidabilità tipica dell’offerta di sanità pubblica del nostro Paese e Fimmg, che rappresenta da sempre la maggiore espressione professionale, sindacale, culturale, progettuale, non si sottrarrà, ad un confronto basato su prossimità, fiducia e libera scelta del cittadini, principi fondatori della nostra disciplina”.

Il ruolo delle donne nell’associazione

“Sono onorata di essere stata inserita in questa squadra – ha commentato Noemi Lopes, prima donna in squadra – nell’ambito di una professione che sempre più vede la presenza di donne. La mia elezione in esecutivo, del resto, costituisce un messaggio forte. Denota l’attenzione della Fimmg alle crescenti tutele delle tematiche femminili. Per i prossimi anni porterò avanti il mio compito con il massimo impegno e senza mai dimenticare di essere espressione di una base che è composta da singoli colleghi sempre più giovani nel loro inserimento professionale, che si trovano a operare in uno scenario in continuo cambiamento e caratterizzato da bisogni in rapida evoluzione”.

Foto da Linkedin