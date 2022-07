Fondazione Expo Roma 2030: Massimo Scaccabarozzi alla presidenza

Massimo Scaccabarozzi è stato nominato presidente della Fondazione Expo Roma 2030, costituita da Unindustria, Cna Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-Acer e Confesercenti per sostenere la candidatura della Capitale a ospitare l’Esposizione universale. Presidente di Janssen Italia, già alla guida di Farmindustria per 11 anni, Scaccabarozzi presiede attualmente la sezione Farmaceutica e Biomedicali di Unindustria.

I compiti della Fondazione Expo Roma 2030

La Fondazione è aperta alle imprese e affiancherà il Comitato promotore stituzionale Roma Expo 2030 guidato dall’ambasciatore Giampiero Massolo. Parte con una dotazione economica di circa un milione di euro per dare seguito alle prime iniziative. Nei prossimi mesi, la Fondazione preparerà un piano per le infrastrutture e i progetti necessari a convincere i 170 paesi membri del Bureau Internazionale dell’Expo, che ha sede a Parigi, a votare per Roma a novembre 2023, mese in cui si terrà la decisione finale: le altre due candidate principali sono Ryad per l’Arabia Saudita e Busan per la Corea del Sud.

Un milanese innamorato di Roma”

“Sono un milanese profondamente innamorato di Roma – ha spiegato Scaccabarozzi – e sono molto orgoglioso che il presidente di Unindustria Angelo Camilli insieme ai presidenti delle altre associazioni ha individuato me per guidare un organo così importante. L’Expo 2030 è un progetto non solo per Roma o solo per il Lazio, ma coinvolge tutta l’Italia”

Foto Unindustria