Fondazione human technopole, Gianmario Verona è il nuovo presidente del consiglio di sorveglianza

Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi di Milano, è il nuovo presidente del consiglio di sorveglianza della Fondazione human technopole. Lo ha nominato la presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 7 luglio 2022.

La nuova composizione

Nella sua nuova composizione, il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione include in qualità di nuovi membri Serena Sileoni, Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito e Maura Francese che si aggiungono ai già nominati Giovanna Iannantuoni, Massimo Inguscio, Biagio Mazzotta, Maria Grazia Roncarolo, Gianluca Vago e Alessandro Vespignani e alla riconfermata Marcella Panucci.

Puntare sull’open science

Ha dichiarato Gianmario Verona. “L’impatto della nostra ricerca di frontiera per contribuire alla medicina personalizzata e preventiva continuerà a crescere anche grazie alle collaborazioni con altre realtà scientifiche in un’ottica di open science. Volendo usare una metafora nei prossimi anni passeremo dalla fase di avvio della startup a quella di scale-up. La sfida che ho davanti, come studioso dell’innovazione, è estremamente affascinante e ringrazio il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Fondazione HT e i suoi membri fondatori, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e della ricerca e il Ministero della Salute, per il prestigioso incarico che mi hanno voluto assegnare”.

Verso nuove sfide

“La nomina di Gianmario Verona è un successo di e per Human Technopole che nei prossimi anni potrà contare sulla sua visione ed esperienza per nuove sfide di crescita importanti. Sono orgoglioso di consegnargli le chiavi di un istituto che quattro anni fa era solo un progetto e oggi è un centro di eccellenza scientifica e forte internazionalità, composto da oltre 300 persone provenienti da 27 paesi del mondo. Sono certo che il contributo di Ht alla scienza italiana e mondiale continuerà a crescere. Io sono molto grato dell’opportunità che ho ricevuto: costruire da zero una realtà di questa importanza è una esperienza rara; i risultati che abbiamo raggiunto sono dovuti al lavoro straordinario di chi si è impegnato assieme a me nel progetto, a partire dai Consiglieri di Sorveglianza con cui abbiamo condiviso quattro anni significativi, oltre naturalmente al direttore Mattaj e a tutta la struttura scientifica e amministrativa che si è progressivamente costituita. Auguri di buon lavoro al Presidente Verona e a tutti i nuovi Consiglieri di Sorveglianza” ha dichiarato Marco Simoni, presidente uscente.

Credit Photo: Sda Bocconi