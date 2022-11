Francesca Sofia (Ibe – Fie) è la nuova direttrice generale della Fondazione Cdp

La Fondazione Cdp ha designato Francesca Sofia come nuova direttrice generale. Il consiglio di amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, del quale fanno parte anche Federico Delfino, Riccardo Barbieri Hermitte, Manuela Sabbatini e Marco Santarelli, ha ringraziato il direttore uscente, Mario Vitale, per il lavoro svolto in questi anni.

L’impegno per l’epilessia

Francesca Sofia è presidente dell’Ufficio internazionale per l’epilessia (International Bureau for Epilepsy – Ibe) da circa due anni e direttrice scientifica e consigliera della Federazione italiana epilessie (Fie), incarichi che continuerà a mantenere. Nel 2016 ha fondato Science Compass, società che si occupa di servizi e consulenza nel campo dei processi erogativi a sostegno della ricerca, assistenza, inclusione sociale e tutela di comunità svantaggiate. Ha iniziato la sua carriera in Fondazione Telethon, dove è rimasta per dieci anni con impegni crescenti nell’ambito dei finanziamenti in ricerca biomedica e sviluppo del portafoglio.

La Fondazione Cdp

Dal primo novembre, dirige la Fondazione Cdp, nata nel 2020, su impulso di Cassa depositi e prestiti con l’obiettivo di rafforzare il contributo e l’impegno profuso storicamente dal gruppo per lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico dell’Italia. L’obiettivo è di promuovere iniziative e progetti ad alto impatto sociale facendo leva sugli asset strategici del Paese, per uno sviluppo moderno e sostenibile, in sinergia con le migliori realtà della società civile.