Ge Healthcare, Flavia Quotadamo nominata marketing manager IMI della divisione Pdx

Gli studi

Dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie presso l’Università di Perugia ed un dottorato in Biotecnologie Farmacologiche e Farmacologia Clinica, Flavia Quotadamo ha maturato una pluriennale esperienza lavorando in importanti aziende dei settori Biotech e Life Science. Nel 2010 inizia la carriera come Product Specialist, prima in Miltenyi Biotech e poi in Dasit S.p.A. per poi spostarsi in Sysmex Partec Italia, dove ha ricoperto i ruoli di Regional Product Manager for Cancer Devices e Marketing Manager Oncology.

La divisione

Pharmaceutical Diagnostics (PDx), divisione farmaceutica di GE Healthcare, è attiva a livello mondiale nell’ambito della produzione, fornitura e distribuzione di farmaci diagnostici. I farmaci di PDx vengono impiegati in una vasta gamma di modalità di imaging, dall’angiografia interventistica alla tomografia computerizzata e risonanza magnetica, fino all’ ecocardiografia ed alla scintigrafia miocardica.