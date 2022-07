Gilead, Debora Telman è la nuova executive vice president, corporate affairs e general counsel

Debora Telman è la nuova executive vice president, corporate affairs e general counsel di Gilead. Telman, riporta una nota della società, assumerà la responsabilità della funzione legale e degli affari aziendali di Gilead, che include governo, politica e affari pubblici. Sarà operativa a partire agosto 2022. Succede a Brett Pletcher, che si ritira da Gilead dopo 17 anni in azienda.

Esperta di consulenza legale

Debora Telman vanta oltre 25 anni di esperienza nella fornitura di consulenza legale a grandi aziende. Si unisce a Gilead da Organon, dove di recente è stata consulente legale dell’azienda ed è stata responsabile degli affari legali, dell’etica e della conformità e della salute e sicurezza ambientale globale.

L’impegno nel sociale

In qualità di membro del Board trustee dei city colleges di Chicago e del board del Chicago Humanities Festival, Telman si impegna a promuovere l’istruzione e creare una società più informata e connessa. Ha conseguito una laurea in matematica presso l’Università della Pennsylvania e una laurea in giurisprudenza presso la Boston university school of law. “Sono entusiasta di unirmi a Gilead in questo momento, poiché si tratta di un’azienda che continua a concentrarsi sulla fornitura di soluzioni innovative per i pazienti con i maggiori bisogni e a promuovere l’equità sanitaria a livello globale”, ha affermato Telman