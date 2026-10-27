Helicobacter pylori: il 12 novembre un webinar su diagnosi e gestione clinica

Pubblicato il: 27 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

L’infezione da Helicobacter pylori è associata a diverse patologie del tratto gastrointestinale superiore, tra cui gastrite cronica, ulcera peptica e tumore dello stomaco. Una diagnosi tempestiva e una corretta gestione clinica sono fondamentali per individuare l’infezione, impostare il trattamento eradicante e verificarne l’efficacia.

A questi temi è dedicato il webinar “Helicobacter pylori: integrazione tra diagnostica di laboratorio e gestione clinica”, in programma online il 12 novembre 2026 (16-17.30), con partecipazione gratuita.

Diagnosi di Helicobacter pylori: il contributo del laboratorio

L’integrazione tra valutazione clinica e diagnostica di laboratorio è al centro dell’incontro, che approfondirà gli strumenti disponibili per identificare l’infezione da Helicobacter pylori e confermare l’avvenuta eradicazione.

Particolare attenzione sarà dedicata ai test diagnostici sensibili, specifici e non invasivi, come la ricerca dell’antigene fecale, utili nel percorso di diagnosi e nel monitoraggio del trattamento.

L’incontro affronterà inoltre l’approccio clinico all’infezione, il management della malattia e il tema della resistenza antimicrobica, rilevante nella scelta delle strategie terapeutiche.

Il programma e i relatori

L’iniziativa si rivolge a gastroenterologi, medici di medicina generale, microbiologi, biologi e chimici interessati ad approfondire il percorso diagnostico-terapeutico dell’infezione da Helicobacter pylori e il contributo della diagnostica di laboratorio alla gestione del paziente.

Il webinar prevede due interventi. Davide Giuseppe Ribaldone, professore associato di gastroenterologia all’Università di Torino, parlerà di epidemiologia, diagnosi e terapia dell’infezione da Helicobacter pylori.

Monica Cricca, professoressa associata di microbiologia e microbiologia clinica all’Università di Bologna e dirigente medico dell’unità operativa di Microbiologia dell’Ausl della Romagna, approfondirà il tema della diagnosi: quando effettuarla e quali strumenti utilizzare.

A moderare l’incontro sarà Raffaella Cesaroni, giornalista di Sky Tg24.

Tag: antibioticoresistenza / helicobacter pylori / tumore dello stomaco /

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