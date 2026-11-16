Non è servito il piano “salva Holostem” annunciato esattamente tre anni fa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e come allora la biotech con sede a Modena specializzata nello sviluppo di terapie avanzate per le malattie rare è sull’orlo della liquidazione. È del 12 novembre, infatti, la notizia dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo per i cinquanta lavoratori che ancora ne fanno parte. La decisione sarebbe arrivata dopo la trattativa fallita tra Fondazione Tech e Biomedical (fondazione di diritto privato vigilata dal Mimit e dal ministero della Salute e attuale proprietario di Holostem) e un partner industriale olandese che avrebbe dovuto acquisire la società.

La proposta di acquisizione pervenuta, infatti, secondo quanto riporta la Fondazione in una nota stampa dopo una valutazione delle condizioni e prospettive industriali è stata respinta perché non presentava garanzie sufficienti a tutelare il futuro di Holostem e a sostenerne un effettivo percorso di continuità aziendale. “Non sussistevano le condizioni per procedere alla sua accettazione” si legge. Una decisione sulla quale, secondo quanto riferiscono i lavoratori, non sono state fornite ulteriori spiegazioni ai dipendenti.

“Il paradosso di questa situazione è che l’offerta vincolante è arrivata da un partner strategico europeo che permetterebbe di dar continuità e robustezza a questa azienda ma il nostro socio non ci dà risposte” aveva commentato al microfono di Tgr Emilia-Romagna Patrizia Ferrari Rsu Filctem-Cgil Holostem.

La vicenda Holostem

Holostem è uno spin off universitario fondato nel 2008 da Graziella Pellegrini e Michele De Luca, entrambi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e ospitato dal Centro di medicina rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Qui, in oltre trent’anni, la ricerca pubblica ha portato allo sviluppo nel 2015 di Holoclar, il primo medicinale a base di cellule staminali approvato in Europa per la cura delle ustioni della superficie oculare corneale che ha già permesso a centinaia di pazienti europei di recuperare la vista; e più di recente di una terapia genica per l’epidermolisi bollosa giunzionale.

Nel febbraio del 2023 Valline, socio di maggioranza che possedeva allora il 65% di Holostem terapie avanzate, aveva annunciato l’intenzione di interrompere l’investimento avviando il processo di liquidazione, interrompendo così di fatto l’attività di uno dei centri di medicina rigenerativa più grandi d’Europa. Un pericolo scongiurato a fine novembre con l’intervento del governo che autorizzò l’acquisizione da parte della Fondazione Enea Tech, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività, ma a tre inderogabili condizioni, tra cui proprio la ricerca di un partner industriale o finanziario.

La trattativa fallita

Un piano che non ha portato alla soluzione sperata come mostrano i fatti. “Nel corso di questi tre anni, la Fondazione ha operato con determinazione per assolvere al mandato istituzionale ricevuto, scongiurando l’immediata cessazione delle attività e lavorando contestualmente alla ricerca di un partner industriale o finanziario in grado di assicurare alla società una prospettiva di continuità e sviluppo” scrive la Fondazione che contattata da Aboutpharma non ha voluto rilasciare altri commenti in merito.

Tra i risultati che la Fondazione rivendica ci sono l’elaborazione e l’avvio di un piano industriale da parte del nuovo management, la riattivazione dei laboratori Gmp e il ritorno alla disponibilità di Holoclar per i pazienti europei. “Nonostante i risultati raggiunti in questi anni e un articolato percorso di ricerca e selezione di potenziali investitori, sviluppato dalla Fondazione attraverso diverse fasi nel corso degli ultimi anni, non è stato tuttavia possibile perfezionare l’ingresso di un partner privato in grado di garantire la sostenibilità futura della società”.

Le richieste dei lavoratori

Già lo scorso anno però pazienti e ricercatori avevano lanciato un appello allo stesso Urso per far ripartire le sperimentazioni cliniche della terapia genica per l’epidermolisi bollosa giunzionale, ferme dal 2023, e il rilancio delle attività produttive di Holoclar. Su quest’ultimo fronte, la Fondazione sostiene di aver ottenuto risultati: nel 2024 il prodotto ha ricevuto la Full Marketing Authorization ed è tornato a essere disponibile per i pazienti europei. Lo scorso ottobre, intanto, i lavoratori avevano scioperato pochi giorni prima della scadenza dell’esercizio provvisorio. Mentre la Gazzetta di Modena lo scorso venerdì ha lanciato una petizione online per chiedere alle istituzioni locali e nazionali di individuare una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro e garantisca la continuità delle attività di ricerca e delle terapie sviluppate da Holostem. L’appello è rivolto anche a possibili investitori e partner industriali.

“Noi chiediamo in primis di comprendere le motivazioni di questa scelta e di capire quali erano i problemi alla base di questa offerta che è pervenuta” ha dichiarato sempre al Tgr Ferrari. “Ma in secondo luogo chiediamo anche alla comunità scientifica, a tutti, e al nostro socio in primis di riconoscere il valore scientifico che c’è alla base di questa azienda”.

La replica della Regione

C’è rammarico anche da parte della Regione Emilia-Romagna: “Dobbiamo chiederci se il Mimit e la proprietà abbiano davvero fatto tutto il possibile per salvaguardare un patrimonio nazionale di ricerca e di capacità di innovazione, che non può vivere senza le professionalità che lo hanno reso possibile” ha affermato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Lo stesso ricorda come la Regione avesse ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente alla ricerca di una soluzione: “Un’offerta rimasta senza risposta poiché non ci è mai stata prospettata una concreta possibilità di coinvolgimento”.

“La situazione era certamente critica, ma rimane grave la responsabilità che la Fondazione si è assunta senza un vero coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni locali” ha concluso l’assessore. “Ora la priorità è duplice: tutelare il più possibile le lavoratrici e i lavoratori nei prossimi passaggi e verificare se sia ancora possibile evitare la dispersione definitiva di un patrimonio di ricerca. Su questo la Regione Emilia-Romagna continuerà a fare la propria parte, augurandosi che altri facciano la loro”.