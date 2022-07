Il Comitato Pediatrico dell’Ema nomina Brian Aylward nuovo presidente

Il Comitato pediatrico dell’Agenzia europea del farmaco (Pdco) ha eletto l’irlandese Brian Aylward come nuovo presidente per i prossimi tre anni. Prenderà il posto di Koenraad Norga dell’Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari (Famhp) del Belgio, che è stato presidente del Pdco negli ultimi tre anni. Il nuovo vicepresidente sarà eletto nella riunione di settembre.

Garantire sicurezza dei medicinali pediatrici

“Sono lieto e onorato di essere stato nominato presidente del comitato pediatrico dell’Agenzia europea per i medicinali – ha commentato Aylward – in quanto il Pdco ha un ruolo fondamentale nel consigliare gli organi decisionali, sia all’interno sia all’esterno dell’Ema, e le altre parti interessate sui progressi della medicina pediatrica. Non vedo l’ora di lavorare con tutte queste parti interessate per contribuire a garantire che i medicinali efficaci, sicuri e adatti all’età siano disponibili per l’uso nei bambini e negli adolescenti”.