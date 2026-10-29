Il Gruppo Chiesi nomina Paolo Paoletti nel proprio Consiglio di amministrazione

Rafforzare ulteriormente le competenze scientifiche, in materia di innovazione e di assistenza sanitaria globale del consiglio di amministrazione. Con questo obiettivo il gruppo Chiesi ha nominato Paolo Paoletti quarto membro indipendente del proprio Consiglio di amministrazione, nell’ottica di continuare a investire in ricerca, crescita internazionale e creazione di lungo periodo, come si legge in una nota.

Carriera e profilo

Paoletti è un executive farmaceutico con oltre 30 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, nella leadership aziendale e nell’innovazione biotecnologica. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni di vertice in Lilly, Gsk e Gamma Delta Therapeutics, contribuendo allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative in diverse aree terapeutiche, con particolare riferimento all’oncologia.

“A nome del Consiglio di amministrazione di Chiesi, sono lieta di dare il benvenuto al dottor Paoletti, il cui impegno per l’eccellenza scientifica e l’innovazione riflette gli stessi valori che hanno guidato il gruppo nel corso della sua storia», ha dichiarato la Presidente Maria Paola Chiesi.

“Nel corso della sua carriera, ha contribuito a tradurre i progressi scientifici in benefici concreti per i pazienti, coniugando visione strategica, profonda conoscenza del settore e una prospettiva internazionale. La sua esperienza, maturata sia in aziende farmaceutiche multinazionali sia in realtà biotecnologiche innovative, rafforzerà ulteriormente il nostro Consiglio di amministrazione, mentre continuiamo a orientare il nostro sviluppo di lungo periodo e a creare valore duraturo per i pazienti, i sistemi sanitari e la società”.

Altri incarichi

Paoletti è attualmente membro del Consiglio di amministrazione di Genmab, in cui presiede il Comitato scientifico. È membro dell’R&D Investment Advisory Committee di Apollo Therapeutics e ricopre il ruolo di Consigliere Scientifico per SUN PHARMA e per il fondo di investimento 3B Future Health. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa ed è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche.