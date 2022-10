Iqvia Italia, Antonella Levante è la nuova General manager in Italia e Grecia

Iqvia Italia annuncia la nomina di Antonella Levante a Senior vice president e General manager per l’Italia e la Grecia a partire dal 1° gennaio 2023. Nella sua nuova posizione, Antonella Levante avrà la responsabilità di guidare la strategia commerciale e la gestione operativa in Italia e Grecia, eseguendo le priorità dell’azienda a servizio dei clienti e dell’ecosistema salute.

Cambio al vertice

Sergio Liberatore andrà in pensione alla fine dell’anno dopo 15 anni di attività. Ha svolto, riporta una nota della società, un ruolo fondamentale nella costruzione e nello sviluppo del business, facendo di Iqvia un partner chiave per i suoi stakeholder e un’azienda di successo e riconosciuta nell’industria delle scienze della vita e nel settore sanitario.

Il profilo

Antonella porta nel nuovo ruolo un notevole bagaglio di esperienza, avendo ricoperto negli ultimi 14 anni diversi ruoli di leadership all’interno di Iqvia, in Italia e nella regione Emea. Prima di entrare in azienda, ha trascorso 8 anni presso Booz & Company, ora Strategy&. Ha conseguito un Mba presso la Columbia Business School, a New York, un Master in Economia e Finanza presso la Pompeu Fabra a Barcellona e la laurea in Economia e Scienze Sociali presso l’Università Bocconi, a Milano.