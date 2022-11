L’industria vista dai giovani: nasce la rubrica di Farmaceutica Younger

Quattro passi nel web insieme a Farmaceutica Younger. Parte oggi la nuova rubrica di AboutPharma.com che accoglie il talento, la passione e i contenuti del blog nato nel 2017 per affrontare, divulgare e discutere i temi di un settore fondamentale e trainante per l’economia italiana e che attrae l’interesse dei giovani. L’iniziativa nasce da un’idea di Silvia Vernotico (nella foto), lucana di Atella, provincia di Potenza, classe 1988, una laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica, ex nuotatrice agonistica e violinista appassionata. Avrebbe voluto fare il medico (come il papà) ma oggi è felicemente supervisore di produzione in Eli Lilly, con esperienze pregresse (tra le altre) in Sanofi, Baxter e Guna. Silvia si muove con uguale disinvoltura tra Good Manufacturing Practice, sistemi di qualità, regolatorio e comunicazione social: “Su Linkedin siamo intorno ai 22 mila follower, con un incremento di circa mille persone al mese. No, non sono tutti giovani. Tra noi ci sono molti ‘old’ – racconta ­– che hanno voglia di trasferirci la loro storia e la loro esperienza aziendale”.

Più che un blog

Un bel connubio e un bel dialogo che nel 2020 ha fatto nascere anche un’omonima associazione che su e giù per l’Italia organizza incontri e visite guidate a stabilimenti e sedi che appartengono alla grande storia industriale italiana. Il gruppo tiene insieme persone curiose, amanti della scienza, della ricerca, della produzione e che trovano nel farmaceutico il terreno ideale per misurarsi e fare network. Con un’idea forte: aiutare e aiutarsi a scegliere bene il lavoro che si va a intraprendere. “Oggi più che mai le società ­ – dice Silvia Vernotico – cercano talenti e sanno che questo significa innanzitutto farsi conoscere, aprirsi ai giovani e presentare loro i valori dell’azienda. Noi non scegliamo più un posto di lavoro come un altro ma lo facciamo anche e soprattutto per i valori che l’azienda condivide e che la persona sente più affini. Quali sono? Per me vale tantissimo la libertà e la fiducia che l’azienda ripone nei singoli, lo spazio dato alle potenzialità dei collaboratori, senza misurare le prestazioni con il cronometro e le ore lavorate ma la qualità dei progetti realizzati”. Ma non solo. “L’altra cosa fondamentale che oggi spinge i ragazzi è l’attenzione dell’azienda ai temi ambientali ed energetici: è inutile produrre farmaci contro le malattie se poi nei processi industriali si impiegano propellenti tossici per l’ambiente…”.

Il confronto e … l’anarchia

Dialogo, consapevolezza, confronto. Farmaceutica Younger è questo e molto altro (“Spero serva ai giovani per farli sentire meno spaesati quando entrano nel mondo del lavoro…”). Da oggi, a cadenza regolare, AboutPharma prova a rilanciarne la voce e i contenuti originali. Nella convinzione di condividerne, se non la gioventù, almeno le intenzioni e quel po’ di anarchia che non guasta mai. Buona lettura.