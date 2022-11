Mattia Altini (Simm) è il nuovo direttore dell’Assistenza ospedaliera della Regione Emilia Romagna

Un nuovo incarico per Mattia Altini, presidente della Società italiana di leadership e management in medicina (Simm), che è stato nominato direttore dell’Assistenza ospedaliera della Regione Emilia Romagna. Lascia, così, la direzione sanitaria dell’Ausl Romagna.

Il nuovo ruolo in Regione

La Simm si congratula con il presidente per il nuovo ruolo e il vice presidente vicario, Camillo Rossi, gli augura buon lavoro. “‘Una storia di incontri certamente misteriosi’, ma sempre più svelati dalla positività e incisività professionale di Mattia Altini, in tutti gli ambiti in cui ha operato, a partire da Simm, ha aggiunto Rossi.

L’impegno in Simm

Lo scorso aprile Altini è stato confermato alla guida di Simm, ruolo che ricopre dal 2018. Così aveva commentato la sua rielezione: “Si rinnova il mio impegno alla guida della Società italiana di leadership e management in medicina in un momento di grande transizione per la Sanità italiana assieme a tutta la squadra renderemo la Simm un interlocutore di valore per il Ssn sui temi della delocalizzazione, digitalizzazione, edilizia sanitaria e partnership pubblico privato, cercando di superare il mito del Pnrr quale soluzione certa. Ringrazio tutti gli associati Simm per il lavoro costante a favore del Ssn e dei pazienti, che sono sempre al centro delle nostre attività”.

La carriera

Nato a Forlì, nel 1974, ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva e un dottorato in Sanità pubblica e medicina del lavoro. Ha ricoperto anche incarichi di docenza di alta formazione e master universitari presso l’università di Urbino, di Ferrara e di Pesaro.