NCF Future 2026: a Milano il 2 dicembre un confronto sulle operations dell’industria farmaceutica

LLe trasformazioni che interessano il comparto farmaceutico richiedono alle aziende di ripensare le proprie strategie industriali, dalla capacità produttiva alla gestione degli approvvigionamenti. Instabilità geopolitica, cambiamenti normativi, digitalizzazione e necessità di garantire la continuità delle forniture stanno rendendo sempre più centrale il tema dell’eccellenza operativa.

In questo contesto si inserisce NCF Future 2026, l’iniziativa promossa da Notiziario Chimico Farmaceutico che il 2 dicembre riunirà a Milano (Palazzo della Cultura) professionisti, imprese ed esperti per discutere le prospettive delle operations farmaceutiche.

Produzione, supply chain e procurement: le tre aree al centro dell’evento

Il programma si articolerà attorno a tre funzioni strategiche, sempre più interconnesse nella definizione delle performance aziendali: manifattura, gestione della catena di fornitura e approvvigionamenti.

La produzione farmaceutica sarà affrontata alla luce delle prospettive industriali in Italia e in Europa. Tra gli argomenti in agenda figurano il rafforzamento delle competenze produttive, le strategie di reshoring e le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale ai processi manifatturieri. L’obiettivo è approfondire come consolidare la capacità produttiva e rispondere a un mercato in continua evoluzione.

Un secondo ambito di discussione riguarderà la supply chain, con un’analisi della filiera nelle sue diverse componenti, dal packaging alla distribuzione. La disponibilità delle forniture, la continuità operativa e la sostenibilità rappresentano sfide decisive per le imprese, chiamate a costruire reti di approvvigionamento più solide, integrate e capaci di affrontare eventuali criticità.

Spazio anche al procurement, funzione che sta assumendo un ruolo sempre più strategico nelle organizzazioni healthcare. Oltre alla gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori, questa attività può contribuire alle decisioni di investimento e alla creazione di valore, supportando il raggiungimento degli obiettivi industriali e aziendali.

Collaborazione e innovazione per una filiera più resiliente

La capacità di competere in uno scenario complesso, d’altra parte, dipende anche dalla possibilità di mettere in relazione competenze, tecnologie ed esperienze differenti. Il dialogo tra aziende farmaceutiche, fornitori, associazioni ed esperti può contribuire a individuare soluzioni condivise e a diffondere pratiche utili a migliorare efficienza e resilienza lungo la filiera.

L’evento si svolge con il supporto di Indena, Lucient, Neotron e Universal Pack, con il patrocinio di AFI – Associazione Farmaceutici dell’Industria e la partnership di CPA Italy e AboutPharma. Partecipazione gratuita.