Nicola Merlin è il nuovo presidente dell’Accademia del paziente esperto Eupati

Nicola Merlin è stato designato come nuovo presidente dell’Accademia del paziente esperto Eupati. L’assemblea dell’Accademia ha rinnovato le nomine del consiglio direttivo e il nuovo organo AdPEE.

Il nuovo AdPEE

La presidente uscente, Dominique Van Doorne, assume l’incarico di tesoriere; confermati Filippo Buccella, Silvano Berioli, Sabrina Grigolo e Luciana Pazzagli; Andrea Marcellusi è stato eletto vice presidente.

Una strada tracciata

“Onorato di poter ricoprire questo ruolo, che considero una sfida che accolgo con favore, motivato e ricco di buoni propositi per il futuro di AdPEE”, ha detto il neo presidente Nicola Merlin. Inoltre, ha voluto ringraziare, i precedenti presidenti, Filippo Buccella e Dominique Van Doorne, che nel tempo, con impegno e dedizione hanno contribuito a far crescere AdPEE facendola diventare un’importante realtà. Un saluto speciale anche Stefano Mazzariol, consigliere uscente, con la certezza che continuerà a supportare il progetto AdPEE, anche a distanza.

Non fermate la ricerca Italia

Prima di lasciare la presidenza di Accademia, Dominique Van Doorne ha sostenuto un’iniziativa a favore della ricerca clinica, coinvolgendo i pazienti esperti Eupati, le associazioni dei pazienti e numerose altre associazioni che hanno sottoscritto l’appello “Non fermate la ricerca Italia”. “Al momento in Italia esistono ancora 90 comitati etici – ha spiegato Van Doorne – e questo enorme ritardo nell’applicazione della normativa europea è dovuto alla mancanza di un accordo tra le Regioni che non trovano un’intesa su quali comitati etici mantenere in attività e quali abolire. Il tempo passa e l’Italia rischia di perdere la possibilità di fare ricerca se non si adegua rapidamente alla normativa europea. Infatti il tempo massimo per adeguarsi (ovvero il prossimo Gennaio 2023) sta ormai per scadere. Il rischio è che dal prossimo anno, molte aziende possano decidere di spostare la ricerca all’estero, dove le procedure sono già state concordate e la burocrazia snellita. Inoltre, con il recente insediamento del nuovo Governo, temiamo che questo problema non venga considerato una priorità”.