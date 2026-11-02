Oms, chi sono i “papabili” successori di Tedros Ghebreyesus alla direzione

World health organization
Pubblicato il: 2 Novembre 2026|
Redazione AboutPharma

Bisognerà aspettare circa un anno ancora per conoscere il nuovo segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Ma intanto esiste già una rosa di papabili candidati per la successione di Tedros Adhanom Ghebreyesus, che resterà in carica alla guida dell’Oms fino ad agosto 2027. Sono i sette nomi proposti dagli Stati membri dell’Oms, il cui termine per la presentazione della lista era fissato alle 18 del 24 settembre.

I nomi in lizza per la guida dell’Oms

Si tratta di Hanan Mohammed Al-Kuwari (proposta dal Qatar), Hanan Balkhy (Arabia Saudita), Hans Henri P. Kluge (Belgio), Budi Gunadi Sadikin (Indonesia); Maria P. Neira (Spagna), Gevorg Tamamyan (Botswana) e Song Li (Cina).

I candidati, come si apprende da una nota pubblicata dall’Organizzazione, si confronteranno con gli Stati membri e gli associati il prossimo 18 e 19 novembre in occasione del primo forum dei candidati a Ginevra.

Quali i prossimi passi

Successivamente, a inizio 2027,  il Consiglio esecutivo dell’Oms selezionerà una rosa di cinque candidati. A quel punto, i membri del Consiglio stesso intervisteranno i candidati e ne nomineranno fino a tre da sottoporre all’Assemblea mondiale della sanità.

Dopo un secondo appuntamento con il forum dei candidati (15 marzo 2027), a maggio 2027 l’Assemblea mondiale della sanità nominerà ufficialmente il nuovo direttore generale, che entrerà ufficialmente in carica il 16 agosto 2027.

Tag: Organizzazione Mondiale della Sanità /

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