PIAM Bruschettini, Filippo Parodi Dandini nominato international rare disease director

Guidare lo sviluppo internazionale della linea medifood (alimenti a fini medici speciali) del gruppo. Sarà questo l’obiettivo in capo a Filippo Parodi Dandini (a destra in foto), nominato international rare disease director di PIAM Bruschettini, che entra così a far parte del leadership team dell’azienda.

A conferma della strategia di espansione del Gruppo, riporta una nota, la nomina di Parodi Dandini risponde alla scelta di aumentare la penetrazione dell’azienda all’estero e di stringere nuove alleanze commerciali e distributive nei mercati chiave quali Germania e area Dach, Penisola Iberica (attraverso la filiale PIAM Iberia a Madrid), Scandinavia, Turchia e Canada.

Profilo e carriera

Manager con oltre vent’anni di esperienza internazionale nei settori healthcare, pharma e medical nutrition, Parodi Dandini vanta una solida formazione economico-finanziaria: laureato in Economia all’Università degli Studi di Genova, ha poi proseguito il suo percorso presso la SDA Bocconi, la London Business School e la Controller Akademie di Monaco.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in multinazionali come Novartis Consumer Health e Nestlé Health Science. Più di recente, in Vitaflo (Gruppo Nestlé Health Science), ha guidato lo sviluppo del business specializzato negli errori congeniti del metabolismo, ricoprendo il ruolo di General Manager ad interim per la Germania e di responsabile della regione DACH-I.

L’ingresso di Filippo Parodi Dandini, prosegue la nota, consolida il piano di potenziamento organizzativo avviato da PIAM Bruschettini che, insieme alle recenti nomine del General Manager Daniele Recchi e della business development director Barbara Scarsi, mira a rafforzare la commercial excellence e ad accelerare la crescita internazionale nell’area delle malattie rare.

Rafforzare il posizionamento

“La nostra ambizione di crescita si basa sulla qualità delle persone e sulla capacità di rispondere a bisogni medici ancora insoddisfatti”, dichiara Andrea Maini (a sinistra in foto), presidente e amministratore delegato di PIAM Bruschettini. “L’arrivo di un professionista del calibro di Filippo Parodi Dandini, che porta in dote una profonda conoscenza internazionale nel campo delle malattie metaboliche rare e della nutrizione medica, rappresenta un tassello fondamentale per consolidare la nostra leadership. La sua esperienza nell’area Dach e la sua visione orientata alla commercial excellence ci permetteranno di rafforzare il nostro posizionamento come partner di riferimento per le aziende che cercano agilità, rigore scientifico e capacità d’impatto sui mercati globali”.

Piam, in quali ambiti opera

Con un portafoglio centrato sulle aree cardiovascolare, neurodegenerativo, malattie rare metaboliche, respiratorio e oftalmico PIAM Bruschettini offre una presenza consolidata in 50 Paesi e un modello di business che combina agilità operativa e visione di lungo periodo.

Sotto la guida del presidente e amministratore delegato Maini l’azienda genovese è in forte crescita, con un fatturato quintuplicato nell’ultimo decennio e l’obiettivo strategico di superare i 200 milioni entro il 2028.