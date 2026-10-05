Revolution Medicines: Valentino Confalone general manager per l’Italia (sul tavolo subito il dossier daraxonrasib)

Un mese fa l’annuncio della sua uscita da Novartis. Adesso, il nuovo incarico. Valentino Confalone è il nuovo general manager e vicepresidente di Revolution Medicines Italia.

Un passaggio importante per la biotech statunitense, balzata da mesi agli onori della cronaca per aver sviluppato il farmaco daraxonrasib, prima terapia progettata per inibire la proteina Ras e già approvata dalla Food and drug administration per il tumore del pancreas metastatico in progressione dopo la prima linea di chemioterapia.

Il curriculum di Confalone

Laureato in economia all’Università Federico II di Napoli, Confalone ha conseguito un master in Relazioni internazionali e un Mba all’Iese Business School di Barcellona. Proviene da Novartis Italia, di cui è stato presidente e amministratore delegato dal 2022 al 2026. In precedenza, esperienze in Gilead (2017-2022, general manager), Dompè (2015-2017, head of international biotech), Brystol Myers Squibb (2004-2015, con diversi incarichi ricoperti anche in Francia e in Portogallo) e Schering Plough (2001-2004, a Madrid).

Per Confalone anche diversi incarichi istituzionali in Assolombarda (2024-2026), Farmindustria (2020-2026) e Confindustria imprese estere (2022-2026): tutti lasciati alla vigilia del nuovo incarico.

Al lavoro per garantire un rapido accesso all’innovazione

Nel lasciare Novartis, Confalone ha ricordato le ragioni che lo hanno guidato durante l’ultimo quadriennio: “Ho lavorato cercando sempre una soluzione affinché ogni terapia innovativa resa disponibile dalla ricerca potesse raggiungere i pazienti italiani, contribuendo al tempo stesso a migliorare i loro percorsi di cura e a preservare la sostenibilità complessiva del sistema”. Con la promessa di “mantenere vivo lo stesso spirito, gli stessi valori e il medesimo senso di responsabilità anche nelle prossime sfide professionali”..

Per Revolution Medicines si tratta di una nomina cruciale, dal momento che l’azienda (chiamata in causa nelle scorse settimane dall’Associazione italiana di oncologia medica, al fine di avviare quanto prima anche in Italia un programma d’uso compassionevole) fino a questo momento non aveva una struttura autonoma nel nostro Paese (al di fuori della direttrice medica, Maria Teresa Carfora).

Le sfide che attendono Revolution medicines in Italia

Toccherà in primis a Confalone, adesso, fare in modo che i pazienti italiani candidabili al trattamento con daraxonrasib (tra i tre e i quattromila ogni anno) possano avere accesso al farmaco quanto prima.

Intercettato da Le Iene, il manager (in carica da poche ore) ha rilasciato una breve dichiarazione: “Stiamo lavorando per portare il farmaco in Italia quanto prima”. A una successiva richiesta inviata via email, l’azienda ha risposto: “Siamo attivamente impegnati con l’Agenzia europea dei medicinali per ottenere l’approvazione regolatoria nel più breve tempo possibile e con l’Agenzia italiana del farmaco per valutare insieme i meccanismi appropriati per assicurare l’accesso più rapido possibile per i pazienti italiani”.

Infine, una postilla: “Siamo convinti che questo sia il modo più efficace e rapido perassicurare una disponibilità ampia ed equa per tutti i pazienti eleggibili”. Nessun riferimento al prossimo avvio di un programma d’uso compassionevole.