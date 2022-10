Robert Davis, Ceo di Msd, succederà a Kenneth Frazier come presidente

Dopo 30 anni di lunga carriera all’interno della statunitense Merck & Co (conosciuta anche come Merck Sharp & Dohme, Msd, al di fuori di Stati Uniti e Canada) Kenneth Frazier andrà in pensione, sostituito nel suo ruolo di presidente da Rob Davis, amministratore delegato di Msd. Davis è stato eletto all’unanimità dal consiglio di amministrazione e assumerà il ruolo aggiuntivo a partire dal 1° dicembre 2022.

La lunga carriera di Kenneth Frazier

Frazier, che per decenni ha avuto un ruolo chiave nella crescita della società, è entrato in Msd nel 1992 ed è diventato il primo Ceo nero di una grande azienda farmaceutica nel 2011. Ha guidato l’azienda per dieci anni come presidente e amministratore delegato, dal 2011 al 2021. Anche durante lo scoraggiante contenzioso legato all’antidolorifico ritirato Vioxx. Ha anche svolto un ruolo chiave nell’acquisizione della società farmaceutica statunitense Schering-Plough da parte di Msd nel 2009, acquisendo anche quello che sarebbe diventato il farmaco più venduto dell’azienda, Keytruda. Ha fatto parlare di sé nel 2017 quando è diventato il primo leader aziendale a lasciare il consiglio di produzione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito ai commenti di Trump su una manifestazione nazionalista bianca tenutasi a Charlottesville, in Virginia.

I riconoscimenti di Frazier

Frazier ha anche ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e nel 2018 è stato nominato uno dei più grandi leader del mondo dalla rivista Fortune. Per due volte, nel 2018 e 2021, è stato inserito tra le cento persone più influenti di Time. Nel 2019, è diventato il primo destinatario del Forbes Lifetime Achievement Award per la Sanità. Nel 2021, la Columbia Business School lo ha premiato con la Deming Cup for Operational Excellence e i suoi colleghi hanno nominato Ceo dell’anno dalla rivista Ken Chief Executive.

Chi è Rob Davis

Davis, che attualmente è presidente e amministratore delegato, è diventato presidente di Msd nell’aprile 2021 ed è stato nominato amministratore delegato di Merck e membro del suo consiglio nel luglio 2021. È entrato a far parte dell’azienda come chief financial officer nel 2014 con responsabilità aggiuntiva per le operazioni immobiliari, la strategia aziendale e lo sviluppo del business. Nel 2016, il suo ruolo è stato ampliato per includere la responsabilità per la tecnologia dell’informazione e gli appalti, formando Global Services. Ha una laurea in giurisprudenza ottenuta presso la Northwestern University School of Law, un Mba presso la Kellogg Graduate School of Management della Northwestern University e una laurea in finanza presso la Miami University.

Le esperienze precedenti a Msd

Prima di entrare in Msd, Davis è stato vicepresidente aziendale e presidente del settore dei prodotti medicali di Baxter. Durante il suo incarico in Baxter, ha ricoperto diverse altre posizioni, tra cui presidente di Baxter’s Renal business, chief financial officer e tesoriere. Prima di entrare in Baxter nel 2004, ha ricoperto numerose posizioni di crescente responsabilità in 14 anni presso Eli Lilly and Company.