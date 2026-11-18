Laura Nocerino è la nuova direttrice della business unit cardio-metabolic and venous diseases (Cmvd) di Servier in Italia.

Forte di oltre vent’anni di esperienza nel settore biofarmaceutico, maturata in diversi contesti multinazionali, Nocerino è chiamata a guidare l’unità con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento di Servier in un’area centrale per la strategia di trasformazione e innovazione del Gruppo.

Carriera e formazione

Laureata in Farmacia presso l’Università La Sapienza di Roma, Laura Nocerino ha iniziato il suo percorso come informatrice scientifica del farmaco in Byk-Gulden-Altana Pharma, facendo esperienza in ruoli di Sales e successivamente anche Marketing con lanci di successo in ambito Specialty care, Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) tra cui due terapie CAR T in ambito Onco-Ematologico. Dopo ruoli di sempre crescente responsabilità in Takeda e Bristol Myers Squibb, nel 2024 ha assunto la guida della Rare Diseases Business Unit di Takeda Italia, con responsabilità strategica e gestionale.

A completamento della propria formazione Laura ha frequentato un Executive Program in Marketing alla SDA Bocconi, una Masterclass in Digital Marketing presso la IULM University e un Master in Digital Health & Change Management alla LUISS Business School.

Nel corso della carriera si è distinta per una leadership inclusiva e orientata ai risultati, capace di coniugare visione strategica e valorizzazione del lavoro di squadra.

Progresso terapeutico al servizio dei pazienti

“Sono felice di entrare in Servier in una fase di forte evoluzione e crescita dell’azienda, alla quale desidero contribuire mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze, in una missione che condivido pienamente: promuovere il progresso terapeutico al servizio delle esigenze dei pazienti”, dichiara Laura Nocerino.

“Servier vanta una leadership indiscussa e una storia decennale di eccellenza nel settore cardiovascolare e metabolico, frutto di una dedizione costante alla ricerca e di una profonda comprensione dei bisogni dei pazienti. Oggi, la nostra missione evolve per rispondere a sfide cliniche ancora aperte. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo dell’innovazione terapeutica con il lancio futuro di soluzioni all’avanguardia per pazienti con patologie cardiovascolari complesse, inclusi i casi di ipertensione resistente e di scompenso cardiaco. Queste patologie rappresentano le frontiere della medicina moderna e il nostro impegno è fornire a medici e a pazienti strumenti efficaci che possano trasformare concretamente la gestione della cronicità e migliorare la qualità della vita’’.

Uno dei pilastri di Servier

Nocerino assume la guida della business unit in un momento particolarmente significativo per il Gruppo: Servier ha recentemente ottenuto parere positivo, nell’ambito della procedura europea decentralizzata, per il primo farmaco destinato al trattamento di pazienti affetti di ipertensione resistente, a base di 4 principi attivi in combinazione fissa.

Un traguardo che amplia le soluzioni per la gestione delle patologie cardiovascolari croniche, aumentando il controllo della malattia e, contribuendo, contemporaneamente a migliorare l’aderenza alle cure nel tempo.