Silvia Tonolo confermata presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)

Problemi irrisolti

“Proseguirò nel mio impegno quotidiano a difesa dei diritti degli oltre cinque milioni d’italiani colpiti da malattie reumatologiche” dichiara la presidente. “È questo l’obiettivo principale che stiamo cercando di raggiungere negli ultimi anni anche grazie alla nascita, in seno alla nostra associazione, dell’Osservatorio Capire. È arrivato il momento di risolvere alcuni problemi che ci trasciniamo da troppi anni. Tra questi i più rilevanti sono la non sempre garantita continuità terapeutica, le lunghe liste d’attesa per visite ed esami e l’implementazione della telemedicina”.

Nuove attività di comunicazione

Tonolo ha aggiunto inoltre che è necessaria una più proficua e duratura collaborazione tra i rappresentati delle Istituzioni, dei medici, dei farmacisti ospedalieri e anche dei pazienti per poter raggiungere l’obiettivo di migliorare l’assistenza socio-sanitaria ai malati in tutte le regioni. “Ne è un esempio la Toscana, dove da pochi giorni è nato un Gruppo di lavoro in reumatologia” conclude la presidente. “Sarà l’organo deputato ad adottare linee guida e protocolli specifici omogenei in tutta la Regione. Come Anmar, riteniamo fondamentale anche rivolgerci a tutta la cittadinanza e non solo a pazienti e caregiver. Vogliamo sempre di più far conoscere alla popolazione i nostri problemi quotidiani e per questo avvieremo nuove attività di comunicazione”.