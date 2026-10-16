Tabacco e Salute: premio ad AboutPharma per il servizio di Fabio Di Todaro su prevenzione e diagnosi precoce del tumore del polmone

Con l’articolo Tumore del polmone: l’imperativo è abbinare la smoking cessation alla tac spirale, pubblicato su AboutPharma il 30 luglio, Fabio Di Todaro si è aggiudicato la sesta edizione del premio giornalistico nazionale Tabacco e Salute, riconoscimento istituito dalla Fondazione Umberto Veronesi Ets e dalla Società italiana di tabaccologia (Sitab) “al fine di promuovere l’impegno del giornalismo intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Lecce, nel corso del congresso della Sitab. Oltre al riconoscimento per AboutPharma (sezione carta e web), per la categoria audio e video sono stati premiati Marianna Gulli e Valeria Di Terlizzi per il podcast Perché Milano ha vietato le sigarette (e cosa potrebbe succedere in futuro), pubblicato su MilanoToday. Assegnate anche due menzioni speciali: a Mario Catalano (per un servizio pubblicato su TrendSanità) e a Simone Cosimi (per un servizio pubblicato su Vanity Fair).

Le motivazioni del premio

Nel valutare i diversi servizi giunti all’attenzione della giuria, la scelta è ricaduta su quello di Di Todaro poiché “richiama l’importanza di integrare la diagnosi precoce del tumore polmonare con percorsi per smettere di fumare, mettendo in relazione due strumenti fondamentali nella prevenzione e nella lotta alla malattia”.

Per Roberto Boffi, presidente della Sitab, “in un momento storico in cui purtroppo a una nuova normalizzazione del fumo e dell’uso della nicotina, molti giornalisti scientifici hanno avvertito l’esigenza di occuparsi del problema in maniera seria e approfondita”.

Aggiunge l’esperto, che dirige il centro antifumo dell’Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano: “Il pregio dei lavori presentati è che affrontano questioni diverse, ma strettamente connesse: dai temi delle policies alle misure di contrasto al fumo, dalla tassazione al rapporto tra tabacco e nuovi dispositivi, dalle conseguenze ambientali dei prodotti alla tutela delle persone esposte al fumo passivo. Risulta palpabile lo sforzo di fornire un’informazione capace di andare oltre gli slogan, contestualizzare i dati e rendere accessibili le conoscenze scientifiche”.

La sfida è integrare prevenzione e diagnosi precoce

Come evidenziato nel servizio, lo screening con Tac a basso dosaggio nei soggetti ad alto rischio (all’interno di un percorso che valuti il rischio individuale e prenda eventualmente in carico paziente, in caso di scoperta della malattia) non dovrebbe prescindere da programmi strutturati per supportare la smoking cessation.

“Questo riconoscimento premia la scelta di andare oltre il solo racconto delle innovazioni terapeutiche per rimettere al centro la prevenzione e la diagnosi precoce, con la prima da mesi al centro del dibattito sanitario e delle politiche di bilancio – spiega Di Todaro -. Nel caso del tumore del polmone, i dati ricordano che il contenimento dei numeri lo si può ottenere in primis riducendo l’impatto del fumo: delle sigarette tradizionali così come dei nuovi device. Ma in un Paese che conta ancora 12,4 milioni di fumatori, è fondamentale agire anche su chi già convive con un rischio più elevato di ammalarsi. E questo va fatto, partendo dai forti fumatori, combinando lo screening con il supporto dei centri antifumo. Non c’è altra strada, in questo caso, per unire la tutela della salute e la tenuta del sistema sanitario”.

A che punto è l’Italia?

Attualmente, nel nostro Paese, non vi è un programma di screening per il tumore del polmone inserito nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Si parla molto di questa opportunità, che sta a cuore al ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma difficilmente il 2027 potrà essere l’anno per una svolta, in questo senso.

Più realistico è invece auspicare la ripresa dell’arruolamento nell’ambito del programma previsto dalla Rete italiana screening polmonare (Risp), per la quale si è in attesa della firma dei decreti attuativi da parte del ministero della Salute.

Al di fuori del network Risp, anche altri ospedali hanno avviato programmi di screening rivolti ai forti fumatori: dal San Raffaele a Milano al Campus Biomedico e al San Camillo Forlanini a Roma. Previsto anche in questi casi il supporto dei centri antifumo, come un tassello essenziale (oltre all’accesso omogeneo alla diagnostica e alle terapie più innovative) per ridurre l’impatto sanitario e sociale del tumore del polmone.