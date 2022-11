Teva, Richard Francis (ex Sandoz) nominato Ceo della società. Sarà in carica dal primo gennaio 2023

Richard Francis è il nuovo Ceo e presidente di Teva Pharmaceutical. Il consiglio di amministrazione della società israeliana lo ha nominato affidandogli l’incarico a partire dal primo gennaio 2023. Prende il posto di Kare Schultz, attuale amministratore delegato dell’azienda.

Il profilo

Francis è un dirigente farmaceutico che porta in Teva più di due decenni e mezzo di esperienza, inclusi cinque anni come amministratore delegato di Sandoz e membro del team esecutivo di Novartis. Durante il periodo in Sandoz, Francis ha sviluppato una strategia di trasformazione per rimodellare il business concentrando l’organizzazione su aree geografiche chiave, accrescendo il portfolio e mirando all’efficienza per favorire la crescita e il miglioramento dei margini. In precedenza, Francis è stato dirigente senior presso Biogen per 13 anni, in cui ha ricoperto una serie di ruoli, tra cui la guida del business negli Stati Uniti. Francis è attualmente Ceo di Purspring Therapeutics, società innovativa di terapia genica focalizzata sulla trasformazione del trattamento delle malattie renali.

Collaborazione e innovazione

“L’azienda è pronta per sfruttare il track record di Richard nei settori delle scienze della vita, dei prodotti biologici e dei farmaci generici, il suo stile di leadership imprenditoriale e pragmatico e l’enfasi su una cultura collaborativa e innovativa”, ha dichiarato un membro del Cda di Teva.