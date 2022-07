Università Sapienza, Federsanità e Hci siglano un accordo per formare nuove figure gestionali nella sanità

Investire sulle competenze e la formazione per migliorare l’assistenza territoriale e la connessione tra Servizio sanitario nazionale ed erogatori dei servizi di salute. Con questo obiettivo l’Università Sapienza di Roma, Federsanità – Confederazione delle Federsanità Anci regionali e Health City Institute (Hci) hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere percorsi e iniziative volti a formare capacità professionali e amministrative di gestione della sanità pubblica, di sociologia e psico-sociologia delle comunità, di controllo nella riduzione delle disuguaglianze sociali e di salute, di presa in carico integrata, di nuovi sistemi di gestione delle cronicità e delle fragilità.

I percorsi formativi

Si tratta di percorsi che puntano a migliorare le professionalità degli operatori nel campo dell’assistenza, dello sviluppo dei servizi alla persona e alle comunità: dai professionisti delle strutture sanitarie a quelli dei servizi sociali coordinati dagli enti locali, dai professionisti del terzo settore ai caregiver. I corsi si baseranno su un ampio spettro di conoscenze, competenze e abilità che possono contribuire ad aumentare la capacità amministrativa, operativa e gestionale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, al fine di elaborare soluzioni innovative e inclusive in risposta alle modificate istanze di salute e benessere.

Abbattere i muri tra le istituzioni

“Questo protocollo – ha commentato Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico universitario Umberto I e coordinatore del corso – rappresenta una possibilità unica realizzata per i professionisti delle diverse istituzioni, enti locali e aziende sanitarie, ma anche per tutti i soggetti che concorrono alla gestione della salute come caregiver e associazioni, di trovarsi insieme per poter elaborare un bagaglio di competenze comune che permette di acquisire linguaggi comuni. Possedere competenze comuni e comprendersi e partire da un linguaggio condiviso è prerequisito necessario per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti integrati che rappresentano la base della sanità futura. Questo corso lavorerà affinché gli obiettivi degli uni concorrano al raggiungimento dell’obiettivo più generale rappresentato dal miglioramento della salute. Altro importante valore di queste iniziative è abbattere i muri tra le istituzioni per creare delle consuetudini di conoscenze e comunicazione tra i professionisti della sanità, quelli degli enti locali e del Terzo settore”.

Investire nella formazione continua

L’Health City Institute (Hci) ha investito nel progetto per proseguire il percorso di sviluppo di nuove competenze, come ha ricordato Andrea Lenzi, presidente Hci. “Il nostro think tank si è cimentato, sin dalla nascita – ha aggiunto – con percorsi di educazione e formazione di cittadini e professionisti. L’Hci ha avviato in 14 città italiane progetti di studio e ricerca per approfondire il tema dei determinanti di salute nell’Urban Health in questo momento di grande cambiamento del sistema socio-sanitario, conseguente all’emergenza Covid-19 che i territori hanno sperimentato”.

Prepararsi alle sfide del Pnrr

“È il momento di avere idee chiare e grande determinazione per realizzare un modello diverso di prossimità – ha aggiunto la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni -. Vanno superati steccati culturali, organizzativi e di ordine professionale. La formazione sarà la vera chiave di volta dell’esito del Pnrr. Il nostro ateneo è sempre più impegnato nella predisposizione di una formazione che sia maggiormente in linea con le esigenze del mercato del lavoro e della richiesta del sistema Paese. Questo è un dovere per tutti gli atenei del sistema universitario nazionale e ancor più per il più grande ateneo generalista italiano ed europeo. È in questo contesto che si inserisce anche il recente protocollo d’intesa firmato da Sapienza con il dipartimento della Funzione pubblica, volto a definire un piano strategico unico formativo finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale della Pubblica amministrazione”.

Aumentare i servizi di prossimità

“Federsanità predisporrà uno schema di necessità formative secondo un approccio multidisciplinare e intersettoriale al fine di formare nuove figure professionali – ha concluso Tiziana Frittelli, presidente nazionale Federsanità e direttore generale Ao San Giovanni Addolorata di Roma -. La grande riforma dell’intera rete dell’assistenza che ci aspetta nei prossimi anni, grazie agli investimenti del Pnrr, evidenzia infatti la necessità di allineare i linguaggi, integrare le conoscenze e le competenze. La pandemia ci ha insegnato come collaborare attivamente per portare i servizi a casa delle persone sia la strada per disegnare una nuova stagione che vede nei servizi di prossimità la formula vincente per rispondere ai bisogni di salute delle nostre comunità”.