A gennaio il Chmp dell’Ema ha raccomandato l’approvazione di quattro farmaci

In occasione della riunione che si è svolta tra il 23 e il 26 gennaio, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per quattro farmaci. Il via libera è arrivato per Sotyktu (deucravacitinib) indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti.

Parere positivo per tre generici

Le valutazioni positive del Chmp hanno interessato anche tre medicinali generici: nello specifico si tratta di Dapagliflozin Viatris (dapagliflozin) per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, insufficienza cardiaca e malattia renale cronica; Sitagliptin/metformina cloridrato Sun (sitagliptin/metformina cloridrato) per il trattamento del diabete mellito di tipo 2; Tolvaptan accord (tolvaptan) per il trattamento di adulti con bassi livelli di sodio nel sangue causati dalla sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico.

Parere negativo per un nuovo farmaco

Tra le decisioni dell’organo di valutazione europeo anche un parere negativo. Il rifiuto per un’autorizzazione all’immissione in commercio per Sohonos (palovarotene) per il trattamento della fibrodisplasia ossificante progressiva, una rara malattia genetica che provoca la formazione di tessuto osseo extra in aree esterne allo scheletro, come articolazioni, muscoli, tendini e legamenti, portando a una progressiva diminuzione della mobilità e ad altre gravi menomazioni.

Sette estensioni di indicazione

Il comitato ha raccomandato sette estensioni dell’indicazione per medicinali già autorizzati nell’Unione europea (Ue), si tratta di: Byfavo, Dupixent, Nubeqa, Reblozyl, Trecondi, Trulicity e Wakix.

Ritiri delle domande

La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per Garsun è stata ritirata. Tale medicinale era destinato al trattamento della malaria grave causata dal parassita Plasmodium falciparum nei pazienti nell’Ue. La domanda per estendere l’indicazione terapeutica di Imbruvica in combinazione con bendamustina e rituximab in pazienti con linfoma a cellule del mantello, un tumore di un tipo di globuli bianchi non precedentemente trattato, è stata ritirata.

Pareri su farmacovigilanza

Il Chmp ha approvato le misure raccomandate dal comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) e ha emesso un parere rivisto per ridurre al minimo il rischio di gravi effetti collaterali con gli inibitori della Janus chinasi (Jak) usati per trattare diversi disturbi infiammatori cronici. Tali effetti collaterali includono condizioni cardiovascolari, coaguli di sangue, cancro e infezioni gravi.