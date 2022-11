A novembre il Chmp dell’Ema ha raccomandato l’approvazione di quattro medicinali

Redazione AboutPharma

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato l’approvazione di quattro medicinali nella riunione di novembre 2022.

I medicinali raccomandati

Si tratta di un vaccino Covid-19 VidPrevtyn Beta (ricombinante, adiuvato) come richiamo negli adulti precedentemente vaccinati con mRNA o vettore adenovirale. È il settimo vaccino raccomandato nell’Unione europea (Ue) per la protezione contro il virus Sars-cov-2 e, insieme ai vaccini già autorizzati, sosterrà le campagne di vaccinazione negli Stati membri dell’Ue durante la pandemia. Vedere maggiori informazioni nell’annuncio di notizie nella griglia sottostante.

Via libera anche al biosimilare Kauliv (teriparatide), per il trattamento dell’osteoporosi rendendole fragili e più soggette a rotture.

Il generico pirfenidone ha ricevuto parere positivo per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica, una condizione cronica e progressiva in cui i polmoni si sfregiano e la respirazione diventa sempre più difficile.

Altro via libera è arrivato per sugammadex, destinato all’inversione del blocco neuromuscolare indotto dal rocuronio negli adulti e nei bambini o dal vecuronio negli adulti. Il rocuronio e il vecuronio sono miorilassanti utilizzati durante alcuni tipi di interventi chirurgici. Il medicinale è usato per accelerare il recupero dagli effetti del miorilassante.

Le estensioni raccomandate

Il Comitato ha inoltre raccomandato undici estensioni dell’indicazione per i medicinali già autorizzati nell’Ue: Ceprotin, Comirnaty, DuoPlavin, Dupixent, Enhertu, Eylea, Imfinzi, Iscover, Lynparza, Plavix e Xofluza.

Domande ritirare

Sono state ritirate due domande di autorizzazione all’immissione in commercio: Orepaxam per il trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare e Febseltiq per il trattamento del colangiocarcinoma (cancro dei dotti biliari). Stesso discorso per altre due domande di estensione di indicazioni: Gavreto per il trattamento di alcuni tipi di cancro alla tiroide e Ilaris per il trattamento della sindrome di Schnitzler, una rara malattia infiammatoria che causa orticaria a lungo termine, febbre ricorrente, dolore alle ossa e alle articolazioni e gonfiore linfonodi.

Aggiornamento Covid-19

Il comitato ha raccomandato di estendere l’uso del vaccino Covid-19 Comirnaty mirato al ceppo originale e alle sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 nei bambini tra i 5 e gli 11 anni di età.