Accessibilità dei farmaci: aumentano gli obblighi per i produttori

La riforma della legislazione farmaceutica ha concluso il proprio iter legislativo ed è immi­nente la pubblicazione, nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione, dei testi della nuova direttiva e del nuovo regolamento, destinati rispettivamente a sostituire la Direttiva 2001/83/CE e il Regolamen­to (CE) 726/2004.

Fra gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea quando nell’aprile del 2023 ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo l’adozione dei nuovi atti, quelli di assicurare l’acces­sibilità, la disponibilità e la sostenibilità dei farmaci in tutti gli Stati membri dell’Unione.

Cosa prevede la normativa oggi

Come è noto, la disciplina oggi vigente prevede che il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) rilasciata dalla Commissione ad esito della valutazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, possa commercializzare il farmaco in tutti gli Stati membri dell’Unione, senza che peral­tro sia previsto alcun obbligo al riguardo, essendo sufficiente che il farmaco sia stato immesso in uno degli Stati membri entro tre anni dal rilascio dell’Aic, perdendo altrimenti quest’ultima di efficacia (c.d. sunset clause).

Ciò ha sinora frequentemente indotto le aziende farmaceutiche a privilegiare la commercializzazione in alcuni Stati membri rispetto ad altri, in considerazione anche delle diverse poli­tiche nazionali di prezzo e rimborso abilità nonché del differente approccio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie (Hta).

L’intervento della nuova direttiva

L’articolo 59 della nuova Direttiva (articolo 56a della proposta iniziale presentata dalla Commissione) prevede oggi che ciascuno Stato membro possa richiedere al titolare di un’Aic centralizzata di immettere il farmaco sul proprio mercato al fine di soddisfare le esigenze dei pazienti.

Gli Stati che intendano avvalersi di tale prerogativa devono formulare la richiesta al titolare dell’Aic entro un anno dal rilascio e possono, vincolando l’azienda farmaceutica all’adempimen­to di uno o più dei seguenti obblighi: presentare una domanda per la negoziazione del prezzo e rimborso, partecipare alle procedure pubbliche finalizzate all’approvvigionamento del farmaco o definire piani dettagliati di distribuzione (roll out plan) soggetti a periodici aggiornamenti.

Qualora, a esito della richiesta, il titolare dell’Aic non abbia reso disponibile il farmaco, garantendo la continuità della fornitura, entro tre anni dalla richiesta mede­sima, il farmaco decade dall’esclusiva di mercato all’interno di quello specifico Stato membro, con conseguente possibilità di immissione anticipata di farmaci generici sul medesimo mercato.

Le criticità per le aziende farmaceutiche

Ma oggi la principale preoccupazione delle aziende farmaceu­tiche è legata alla criticità derivante dall’applicazione della nuova disciplina europea per l’impatto che la può determinare rispetto all’invocazione da parte degli Stati Uniti della clausola della nozione più favorita (Most favored nation). Le aziende farma­ceutiche temono che, richiedendo l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea, qualsiasi Stato membro possa domandare l’acces­so al farmaco e la conseguente negoziazione del prezzo, il che rischierebbe di ripercuotersi inevi­tabilmente sui prezzi applicati negli Stati Uniti, in applicazione della clausola della Mfn.

Le aziende farmaceutiche si trovano così di fronte a scelte strategiche complesse: qualora non riescano a negoziare i termini di prezzo e di rimborso entro tre anni con un determinato Stato membro che ne faccia richiesta, perdendo l’esclusiva di mercato, subiscono l’ingresso anticipato delle aziende che producono farmaci generici o biosimilari su quel determinato mercato locale.

Ciò potrebbe indurre le aziende ad accettare condizioni di prezzo svan­taggiose pur di non perdere l’esclusiva di mercato. Tuttavia, se così fosse, l’azienda finirebbe da un lato per perdere margini di potenziali ricavi nello Stato interessato e, dall’altro, subirebbe le conseguenti ripercussioni sul mercato statunitense. In tale contesto le aziende farmaceutiche potrebbero essere addirittura indotte a ritardare il lancio di alcuni prodotti in uno o più Stati membri, dove l’esito della negoziazione del prezzo e dei criteri di rimborsabilità potrebbe rivelarsi più sfavorevole.

*Professore dell’Università degli Studi dell’Insubria, Of Counsel Bureau Plattner