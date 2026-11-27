Nati per il trattamento del diabete di tipo 2, oggi sempre più associati alla gestione dell’obesità. I farmaci agonisti del recettore del Glp-1 stanno attraversando una trasformazione che non riguarda soltanto il loro posizionamento terapeutico (li si valuta anche in relazione al rischio oncologico), ma anche le modalità con cui vengono prescritti e utilizzati nella pratica clinica.

A documentarlo è un ampio studio europeo realizzato nell’ambito di Darwin Eu, la rete di analisi dei dati real-world promossa dall’Agenzia europea dei medicinali (ma).

La ricerca ha esaminato le modalità di utilizzo di questi medicinali nell’arco di dieci anni (2015-2025), coinvolgendo oltre 1,6 milioni di persone che hanno iniziato un trattamento con un farmaco agonista di Glp-1. Il campione comprende dati provenienti da 12 database sanitari distribuiti in dieci Paesi europei.

Il risultato più significativo riguarda il cambiamento delle indicazioni registrate all’inizio del trattamento. Dal 2022, in diverse delle popolazioni analizzate, l’obesità è diventata la motivazione più frequentemente documentata per avviare una terapia con questi farmaci.

Da farmaci antidiabetici a terapie per l’obesità

Gli agonisti del recettore del Glp-1 imitano l’azione del glucagon-like peptide-1, un ormone prodotto dall’organismo che contribuisce alla regolazione della glicemia e dell’appetito. Attraverso diversi meccanismi, favoriscono la secrezione di insulina in risposta ai livelli di glucosio, rallentano lo svuotamento gastrico e aumentano il senso di sazietà.

Il loro sviluppo clinico è inizialmente legato al trattamento del diabete di tipo 2. Successivamente, le evidenze sulla capacità di ridurre il peso corporeo hanno aperto la strada a nuove indicazioni terapeutiche per curare l’obesità e del sovrappeso associato a diverse complicanze. Una evoluzione messa pochi mesi fa nero su bianco anche nelle linee guida della Società europea per lo studio dell’obesità (Easo), che oggi considerano le incretine di ultima generazione una valida prima linea di trattamento nella maggior parte dei casi (a partire da chi presenta anche comorbidità).

Oggi il panorama comprende diverse molecole, con indicazioni non sovrapponibili. Lo studio condotto dall’Ema ha preso in considerazione dulaglutide, exenatide, lixisenatide (questi due già disponibili anche nelle formulazioni generiche), liraglutide, semaglutide e tirzepatide (doppio agonista, Glp-1 e Gip).

Tra le molecole analizzate, semaglutide risulta quella maggiormente utilizzata, anche se le modalità di impiego variano tra i diversi Paesi e nel corso degli anni.

La crescita di semaglutide e tirzepatide ha contribuito in modo significativo al cambiamento osservato dal 2022, in parallelo con l’ampliamento delle possibilità terapeutiche per le persone con obesità.

Chi sono i pazienti che iniziano il trattamento?

Un altro aspetto rilevante dell’indagine riguarda le caratteristiche delle persone che iniziano una terapia con Glp-1.

Nei database considerati, l’età mediana dei nuovi utilizzatori varia tra 52 e 63 anni. In nove dei dodici database, più della metà dei pazienti è costituita da donne. Tra le condizioni cliniche frequentemente riscontrate figurano fattori di rischio cardiovascolare, dislipidemia e altre comorbilità.

La distribuzione delle indicazioni mostra una progressiva evoluzione. In diverse popolazioni, dal 2022 l’obesità diventa la diagnosi più frequentemente registrata al momento dell’avvio del trattamento. Il cambiamento appare associato soprattutto alla diffusione di semaglutide e tirzepatide e alla crescente disponibilità di formulazioni e indicazioni autorizzate per la gestione del peso.

Un dato merita particolare attenzione anche rispetto al dibattito sull’impiego off-label di questi medicinali. Nella maggior parte delle fonti di dati analizzate, meno del 14 per cento dei nuovi utilizzatori non presentava una diagnosi registrata di diabete di tipo 2 o obesità.

Il risultato suggerisce che l’utilizzo dei Glp-1 al di fuori delle indicazioni cliniche riconducibili a queste due condizioni non rappresenti la componente prevalente dei trattamenti osservati. Detto ciò, i dati disponibili non consentono di escludere prescrizioni off-label (l’assenza di una diagnosi registrata nei database non equivale necessariamente all’assenza della relativa condizione clinica).

La pratica clinica è più articolata

La ricerca ha analizzato anche i modelli di trattamento, osservando le modifiche dei dosaggi e i passaggi da una molecola all’altra.

In linea generale, la terapia con Glp-1 prevede un avvio a dosaggi contenuti, seguito da incrementi graduali per favorire la tollerabilità. Nella pratica clinica, tuttavia, i ricercatori hanno osservato percorsi meno lineari. Alcuni pazienti sono partiti infatti con dosaggi più elevati, per poi ridurli o comunque modificarli a più riprese. Sono stati rilevati anche passaggi tra diversi farmaci della stessa classe.

Le differenze tra molecole e Paesi confermano che non esiste un unico modello di utilizzo europeo. A influenzare le modalità di trattamento concorrono le caratteristiche delle popolazioni, le indicazioni autorizzate, le scelte prescrittive e la disponibilità dei medicinali.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda le carenze che hanno interessato diversi Paesi europei a partire dal 2022. In alcune fonti di dati, le oscillazioni nelle prescrizioni sembrano coincidere con i periodi di interruzione o limitazione delle forniture segnalati dall’Ema. È il caso, per esempio, di semaglutide, il cui impiego ha registrato incrementi rapidi ma anche flessioni temporanee in alcuni contesti nazionali.

La sfida della sorveglianza real-world

In questo scenario, il monitoraggio dell’utilizzo reale dei farmaci diventa essenziale. Le evidenze raccolte possono aiutare le autorità regolatorie a comprendere chi riceve questi trattamenti, quali molecole vengono prescritte, come cambiano i dosaggi e quali fattori possono influenzare la continuità terapeutica.

Le prossime analisi di Darwin Eu si concentreranno anche su aspetti di sicurezza e sulle possibili differenze di genere nelle reazioni avverse, oltre che sull’incidenza delle patologie cardiometaboliche.

La sfida, per le autorità regolatorie e i sistemi sanitari, sarà duplice: da una parte accompagnare l’evoluzione di una classe di farmaci che ha ampliato le possibilità di trattamento dell’obesità, dall’altra garantire che la crescita della domanda si traduca in un accesso appropriato, sostenibile e continuativo alle terapie.