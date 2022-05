Aifa approva il vaccino coniugato 20-valente contro la malattia pneumococcica invasiva e la polmonite

C’è una nuova arma in Italia per combattere lo pneumococco. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’immissione in commercio del primo vaccino pneumococcico coniugato 20-valente (nome commerciale Apexxnar), sviluppato da Pfizer, che aiuta a proteggere gli adulti di età pari o superiore ai 18 anni contro 20 sierotipi responsabili della maggior parte dei casi di malattia invasiva e polmonite pneumococcica.

L’incidenza della malattia

La polmonite continua a essere un rilevante problema di sanità pubblica globale: terza causa di morte in Europa, insieme alle altre malattie respiratorie, solo nel nostro Paese è responsabile di oltre 14 mila decessi ogni anno, secondo l’Istat, colpendo soprattutto la popolazione over 65. Tra i microrganismi, virus e batteri, che causano questa infiammazione respiratoria acuta, il ‘nemico pubblico numero uno’ risulta essere lo streptococcus pneumoniae, meglio conosciuto come pneumococco, principale agente causale della polmonite comunitaria.

“Tale vaccino innovativo aiuta a proteggere dai venti sierotipi in esso contenuti, una sola dose offre ampia protezione da sierotipo data da un vaccino coniugato”, ha commentato Eva Agostina Montuori, vaccines medical director italy, Pfizer.

A chi è indirizzato

Il vaccino pneumococcico, come previsto dal Pnpv, deve essere offerto attivamente ai soggetti over 65 e alle categorie a rischio. Secondo le attuali indicazioni viene somministrato in dose singola una sola volta nella vita e può essere offerto simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale, ma può essere anche somministrato indipendentemente e in qualsiasi stagione dell’anno.

L’associazione con la vaccinazione antinfluenzale rappresenta un approccio molto efficace nella prevenzione della polmonite batterica, riducendo l’ospedalizzazione e la mortalità ad essa associate, soprattutto in pazienti ospitati presso residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Questo tipo di vaccinazione, offrendo protezione dalla malattia pneumococcica, contribuisce a ridurre l’utilizzo delle terapie antibiotiche e rappresenta quindi un utile intervento anche in chiave di antimicrobial stewardship, per contrastare la diffusione dei batteri multi-resistenti.

La vaccinazione anti-pneumococcica è fortemente raccomandata per i gruppi di popolazione che presentano particolari comorbilità come patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e immunodepressive, che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e sviluppare complicanze gravi.

Approvazione Ue

L’autorizzazione di Aifa fa seguito all’approvazione del vaccino pneumococcico coniugato 20-valente da parte dalla Commissione europea (Ce) avvenuta a febbraio 2022 e valida in tutti i 27 Stati membri della UE, oltre all’Islanda, al Lichtenstein e alla Norvegia per l’immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causate dallo streptococcus pneumoniae nei soggetti di età pari o superiore ai 18 anni.