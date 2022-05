Aifa concede la rimborsabilità di upadacitinib per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva

Via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità in Italia per upadacitinib (15 mg), inibitore orale selettivo e reversibile di Jak (che può essere assunto una volta al giorno con e senza metotrexato), per il trattamento di pazienti adulti con artrite psoriasica attiva.

Via libera europeo

La Commissione europea ha approvato upadacitinib a gennaio 2021 grazie ai risultati dei due studi clinici registrativi Select-PsA 1 e Select-PsA 2 che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di upadacitinib su diversi parametri della malattia. Il medicinale sviluppato da AbbVie è il primo inibitore orale selettivo e reversibile di Jak approvato per tre indicazioni reumatologiche nell’adulto in Europa: artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante, oltre ad avere – nell’ambito dermatologico – l’indicazione approvata in dermatite atopica.

Estensione di indicazione

La nuova indicazione è riferita al trattamento dell’artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (Dmard). Upadacitinib può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato. La dose raccomandata di upadacitinib è di 15 mg una volta al giorno.

Chi ne soffre

“L’artrite psoriasica è un’artrite infiammatoria, molto eterogenea nella sua presentazione clinica, che colpisce principalmente la pelle e le articolazioni, caratterizzata da infiammazione articolare, rigidità, affaticamento e forti dolori in una popolazione ancora nel pieno della propria vita sociale e produttiva – afferma Carlo Salvarani, direttore della struttura complessa di reumatologia dell’Ospedale Irccs S. Maria Nuova di Reggio Emilia – Sappiamo da studi clinici che ancora oggi vi è una parte di pazienti che non raggiunge la remissione o la minima attività di malattia, sottolineando l’importante necessità che vi è in questa area. Ora i medici hanno a disposizione una nuova importante opzione terapeutica per poter aiutare i pazienti a trovare sollievo dai loro sintomi debilitanti, oltre a garantire un controllo completo di malattia e quindi ridurre la disabilità”.

La malattia

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria sistemica eterogenea, con manifestazioni distintive in più domini, comprese le articolazioni e la pelle. Nell’artrite psoriasica vi è un’alterazione della risposta immunitaria che provoca uno stato infiammatorio cronico con conseguente dolore, affaticamento e rigidità delle articolazioni, oltre lesioni psoriasiche. L’artrite psoriasica è una malattia correlata alla psoriasi. Colpisce fino a 50 milioni di persone nel mondo e l’età media di esordio è 30-50 anni. Nell’artrite psoriasica il dolore è il principale sintomo riferito dal paziente.