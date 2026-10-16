Aifa: ok a rimborsabilità per un nuovo farmaco orfano, 6 estensioni di indicazione e 3 equivalenti

agenzia italiana del farmaco
Pubblicato il: 16 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

Il Consiglio di Amministrazione dell’Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità di diverse opzioni terapeutiche, tra cui un farmaco orfano per patologie rare, sei nuove indicazioni terapeutiche con particolare riguardo alla popolazione pediatrica e farmaci equivalenti.

Farmaci per le malattie rare

Sarà rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale il farmaco orfano VORANIGO (vorasidenib), prima terapia orale approvata per il trattamento di pazienti adulti e adolescenti (dai 12 anni in poi e con peso ≥ 40 kg) affetti da astrocitoma o oligodendroglioma di grado 2 con mutazione IDH1 o IDH2, che sono stati sottoposti solo a intervento chirurgico e non necessitano nell’immediato di radioterapia o chemioterapia.

Estensioni di indicazioni terapeutiche

Nell’ambito delle estensioni di indicazione terapeutica rimborsate, si registrano nuove approvazioni in ambito oncologico, infettivologico e del Sistema Nervoso Centrale:

  • Per l’oncologia, il farmaco ONIVYDE (Irinotecano pegylated liposomal) viene rimborsato in prima linea, in associazione con oxaliplatino, 5-fluorouracile e leucovorin, per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.
  • In ambito infettivologico, viene approvata l’estensione pediatrica per i farmaci antiretrovirali REKAMBYS (rilpivirina) e VOCABRIA (cabotegravir) (nelle formulazioni orale e iniettabile), indicati in associazione ad altri medicinali per il trattamento dell’infezione da HIV-1 negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso corporeo di almeno 35 kg in soppressione virologica.
  • Nell’ambito dei farmaci per il Sistema Nervoso Centrale, l’antipsicotico RXULTI (brexpiprazolo) ottiene la rimborsabilità (soggetta a piano terapeutico) per il trattamento della schizofrenia negli adolescenti a partire dai 13 anni che non hanno ottenuto una risposta adeguata alla terapia non farmacologica.

Saranno rimborsate anche le estensioni di indicazione per gli equivalenti di SUGAMMADEX (DR. REDDY’S e MYLAN), farmaco indicato per l’antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti e, in ambito pediatrico, per l’uso di routine nel blocco indotto da rocuronio.

Farmaci equivalenti

Infine, il CdA ha ammesso alla rimborsabilità diversi farmaci equivalenti:

  • LENVATINIB TEVA (lenvatinib) per il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide, del carcinoma epatocellulare e del carcinoma dell’endometrio.
  • MACITENTAN (Aurobindo, Teva e Viatris) per il trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare sia negli adulti sia nella popolazione pediatrica sotto i 18 anni di età e peso pari o superiore a 40 kg.
  • XSYSTO (pivmecillinam) per il trattamento delle cistiti acute non complicate negli adulti sostenute da batteri sensibili alla mecillina.

Riduzioni di spesa farmaceutica da procedimenti Aifa

Il CdA ha approvato farmaci a brevetto scaduto che generano una riduzione della spesa farmaceutica stimata in 38.2 milioni di euro.

Tag: Aifa / rimborsabilità farmaci /

CONDIVIDI

AP-DATE

L'INFORMAZIONE OGNI GIORNO

SCELTE DALLA REDAZIONE

Most favored nation: l’impatto possibile del “prezzo dell’America”

Big Pharma è costretta a privilegiare il mercato Usa e l’Europa rischia di perdere innovazione se resta soltanto un’area che regolamenta e gestisce contenendo la spesa. Nel Vecchio Continente i farmaci arriveranno più tardi, arriveranno meno investimenti, meno trial e scenderà ancora di più il peso strategico

Esg

L’Esg non basta più: serve coraggio per determinare impatto

Per Mario Calderini, docente alla School of Management del Politecnico di Milano, la grammatica ambientale, sociale e di governance muove decine di migliaia di miliardi ma ha prodotto poche trasformazioni reali. Occorre perseguire un bisogno sociale per il quale mercato non vede profitto, lasciando che l’innovazione ricomponga il conflitto

RUBRICHE
FORMAZIONE