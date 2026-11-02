Neurofibromatosi di tipo 1: approvata la rimborsabilità di mirdametinib

L’Aifa ha approvato la rimborsabilità di mirdametinib in monoterapia per il trattamento dei neurofibromi plessiformi sintomatici e non operabili in pazienti pediatrici e adulti affetti da neurofibromatosi di tipo 1 a partire dai due anni di età. Il provvedimento, adottato con determina numero 1421-2026 del 20 ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 253 del 30 ottobre 2026, rende il farmaco erogabile a carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti eleggibili sull’intero territorio nazionale.

Sindrome di predisposizione ai tumori

La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica rara, ereditaria nella metà dei casi, che presenta una prevalenza stimata in circa tre individui ogni diecimila sulla base di metanalisi europee. Caratterizzata da un coinvolgimento multisistemico e nota anche come sindrome di predisposizione ai tumori, la patologia espone i pazienti a un rischio raddoppiato di sviluppare neoplasie nel corso della vita rispetto alla popolazione generale, con un’età media di insorgenza intorno ai 39 anni.

Nello specifico, una quota compresa tra il 30% e il 50% delle persone con NF1 sviluppa neurofibromi plessiformi, formazioni che originano lungo le guaine dei nervi periferici e determinano dolore cronico nel 77% dei casi, oltre a deturpazione, limitazioni funzionali e una marcata compromissione della qualità di vita.

Alternative limitate

La gestione terapeutica di queste lesioni risulta storicamente critica nei casi non suscettibili di chirurgia: anche a fronte di resezione, la recidiva interessa il 20% dei pazienti sottoposti a rimozione completa e fino al 68% in caso di resezione parziale. Fino a questo momento le alternative a disposizione dei pazienti adulti risultavano limitate e prive di specificità d’azione.

“Le persone con NF1 e neurofibromi plessiformi associati convivono con una condizione genetica rara e complessa che può avere un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla qualità di vita,” afferma Chiara Leoni, responsabile della UOS Malattie Rare Pediatriche e Terapie Innovative della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. “La gestione richiede una presa in carico specialistica e multidisciplinare che accompagni il paziente nell’arco di tutta la vita. La disponibilità di mirdametinib amplia oggi le opportunità terapeutiche per i pazienti con neurofibromi plessiformi sintomatici non operabili. Si tratta di una terapia a bersaglio molecolare che inibisce uno specifico enzima che gioca un ruolo chiave nella proliferazione delle cellule tumorali del plessiforme. I dati al momento disponibili hanno evidenziato una risposta con riduzione del volume tumorale fino a oltre il 50% con conseguenti benefici clinici”.

Anche per le persone con disfagia

Sotto il profilo farmacologico, mirdametinib agisce quale inibitore selettivo e non competitivo delle chinasi MEK1 e MEK2. Nella NF1 l’iperattivazione della via di trasduzione del segnale RAF-MEK-ERK promuove la proliferazione cellulare aberrante alla base dello sviluppo del plessiforme; l’inibizione enzimatica mira a bloccare tale cascata proliferativa contenendo la crescita della massa tumorale. La terapia prevede uno schema posologico strutturato su cicli di 28 giorni, articolati in una somministrazione due volte al giorno per i primi 21 giorni seguita da una settimana di sospensione. Il medicinale è formulato in capsule rigide e in compresse dispersibili, opzione pensata per agevolare l’assunzione e favorire l’aderenza nei pazienti con disfagia.

“Il trattamento – continua la dottoressa Leoni – ha dimostrato efficacia clinica e un profilo di sicurezza favorevole sia nei bambini che negli adulti. E’ disponibile anche in una formulazione dispersibile in acqua, per le persone con difficoltà di deglutizione come i bambini piccoli o come i pazienti adulti con disfagia”.

I dati del trial multicentrico

Il via libera alla rimborsabilità poggia sui dati del trial registrativo multicentrico di fase 2b ReNeu, condotto su 114 pazienti tra adulti e bambini con neurofibromi plessiformi sintomatici non resecabili e pubblicato su Journal of Clinical Oncology. Lo studio ha centrato l’endpoint primario registrando un tasso di risposta obiettiva pari al 41% negli adulti e al 52% nella coorte pediatrica, associato a riduzioni del volume tumorale superiori al 50%, a una mitigazione della sintomatologia dolorosa e al recupero funzionale. I dati di estensione a lungo termine a quattro anni documentano un consolidamento dell’efficacia, con un ORR progressivamente salito fino al 47% negli adulti e al 55% nei pazienti pediatrici, unitamente a percentuali di risposte profonde pari rispettivamente al 70% e al 65%. Sul versante della tollerabilità, gli eventi avversi correlati al trattamento hanno mostrato una riduzione di incidenza oltre il primo anno di esposizione. Con l’approvazione del farmaco, Merck compie l’ingresso nel mercato terapeutico delle malattie rare.

Approcci sempre più ‘umano-centrici’ alle cure

“L’approvazione della rimborsabilità di mirdametinib rappresenta un traguardo importante per le persone con neurofibromatosi di tipo 1 e per le loro famiglie, e siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei pazienti adulti e pediatrici una nuova opzione terapeutica che possa fare fronte ai loro bisogni clinici”, sottolinea Ramón Palou de Comasema, presidente e amministratore Delegato Healthcare di Merck Italia.

“Questa approvazione segna una pietra miliare con cui Merck inizia il proprio percorso nell’area delle malattie rare: un ambito in cui possiamo portare risposte concrete con i nostri farmaci e dove intendiamo fare la differenza al fianco di clinici, pazienti e del sistema sanitario,promuovendo servizi a supporto della qualità della vita ed iniziative che favoriscano l’adozione di approcci sempre più ‘umano-centrici’ alle cure, a tutela di chi convive con una condizione rara”.