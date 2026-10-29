Aifa, via libera alla rimborsabilità di 9 farmaci: c’è anche la prima terapia genica topica per i “bambini farfalla”

Via libera in Italia a Vyjuvek (beremagene geperpavec), la prima terapia genica topica per il trattamento delle ferite in pazienti affetti da epidermolisi bollosa distrofica, anche nota come “sindrome dei bambini farfalla” per il richiamo alla fragilità delle ali della farfalla.

È la novità forse più rilevante della seduta del 28 ottobre 2026 del Consiglio di amministrazione dell’Aifa, durante il quale è stata approvata la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di 9 nuove opzioni terapeutiche, tra cui, oltre alla terapia genica, anche un antitumorale, 5 estensioni di indicazione terapeutica e 2 medicinali equivalenti.

Nuove molecole: farmaco orfano e antitumorale

L’epidermolisi bollosa distrofica è una rara dermatosi della pelle di origine genetica, caratterizzata da fragilità della cute e delle mucose, che si manifesta in modo generalizzato e costante con la formazione di vesciche e ulcere spontanee o in risposta a traumi, lasciando cicatrici.

Per le persone affette da questa malattia sarà adesso possibile accedere al trattamento con beremagene geperpavec farmaco orfano al quale è stato attribuito anche il requisito di innovatività terapeutica. È un gel topico che viene applicato una volta a settimana direttamente sulle lesioni, da personale sanitario o da un caregiver adeguatamente formato. Il farmaco ha dimostrato efficacia nel guarire le lesioni causate dalla patologia.

Tra le nuove molecole ammesse alla rimborsabilità figura anche Tivdak (tisotumab vedotin), indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma della cervice uterina recidivato o metastatico, la cui malattia è progredita durante o dopo una terapia sistemica.

Le estensioni di indicazioni terapeutiche

Sul fronte delle estensioni di indicazione terapeutica e posologica, sono cinque i farmaci che accedono alla rimborsabilità per nuovi impieghi. Ofev (nintedanib) potrà essere utilizzato anche nei pazienti pediatrici dai 6 ai 17 anni con malattie interstiziali polmonari fibrosanti progressive clinicamente significative e nei bambini dai 6 anni con malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica.

Per Ramipril Hexal (ramipril) l’estensione riguarda la prevenzione cardiovascolare nei pazienti con patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate o con diabete associato ad almeno un fattore di rischio cardiovascolare.

Sugammadex Fresenius Kabi, farmaco equivalente, sarà rimborsato per l’antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti e, nei pazienti pediatrici dalla nascita ai 17 anni, per il blocco indotto da rocuronio.

La rimborsabilità di Klektica (levofloxacina) viene estesa alla profilassi post-esposizione e al trattamento dell’inalazione di antrace, mentre Lenalidomide Grindeks, anch’esso equivalente, sarà rimborsato in monoterapia per il trattamento degli adulti con anemia trasfusione-dipendente.

Farmaci equivalenti

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ammesso alla rimborsabilità due farmaci equivalenti. Linagliptin Zentiva (linagliptin) è indicato per migliorare il controllo glicemico negli adulti con diabete mellito di tipo 2, in associazione a dieta ed esercizio fisico: può essere impiegato in monoterapia quando la metformina non è appropriata, per intolleranza o compromissione renale, oppure in combinazione con altri farmaci ipoglicemizzanti o insulina.

Macitentan Glenmark (macitentan) è invece indicato, da solo o in associazione, per il trattamento a lungo termine dell’ipertensione arteriosa polmonare negli adulti in classe funzionale II e III secondo la classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).