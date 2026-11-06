Al via una collaborazione tra Regione Lombardia e Sanofi per accelerare ricerca, innovazione e prevenzione

Regione Lombardia e Sanofi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere iniziative di ricerca clinica, innovazione tecnologica e industriale nell’ambito delle Scienze della vita, oltre a progetti di formazione e sensibilizzazione dedicati alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla gestione delle malattie.

I dettagli dell’accordo

L’accordo, della durata di tre anni e senza oneri finanziari per la Regione, rappresenta il primo protocollo di questo tipo sottoscritto da Palazzo Lombardia con un’azienda del settore delle Scienze della vita. L’intesa sottoscritta dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e da Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato, Sanofi Italia e Malta definisce una cornice di collaborazione aperta e non esclusiva, che potrà essere estesa anche ad altri soggetti. Le singole iniziative saranno disciplinate da specifici accordi attuativi.

Ricerca clinica, prevenzione e innovazione

Il protocollo punta a favorire lo sviluppo di progetti nei settori della ricerca clinica e dell’innovazione e della trasformazione tecnologica e industriale, valorizzando le competenze presenti sul territorio lombardo. Un secondo ambito riguarda la promozione della prevenzione attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

“Questo documento – ha spiegato Bertolaso – rappresenta un primo passo. Noi intendiamo sviluppare analoghe collaborazioni anche con altre realtà del settore, nella convinzione che un rapporto virtuoso, fondato sulla trasparenza e sulla condivisione degli obiettivi, possa portare benefici concreti a tutta la comunità lombarda. Sanofi è stata da sempre un partner importante in particolare nella lotta alla bronchiolite che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. È un esempio concreto di collaborazione positiva e trasparente tra pubblico e privato. Regione Lombardia e le aziende farmaceutiche operano, con ruoli diversi, nello stesso ambito: mettere a disposizione dei cittadini tempestivamente innovazione, ricerca e farmaci sempre più efficaci, migliorando la qualità della vita e tutelando la salute”.

Un lungo percorso di dialogo tra pubblico e privato

“Il protocollo – ha spiegato Cattani – è il frutto di un lungo percorso di dialogo, relazione e collaborazione con Regione Lombardia che, ancora una volta, dimostra di essere una delle realtà più vicine al mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione in Italia. Come Sanofi siamo orgogliosi di essere pionieri nel settore delle Life Sciences a sottoscrivere un’intesa di questo tipo con la Regione. Nel nostro operare in Italia, siamo fortemente consapevoli del valore generato per la comunità, in termini di crescita economica, occupazione, attrazione di investimenti.

Per ogni euro investito in ricerca, manifattura d’eccellenza e competenze generiamo quasi 3 euro di beneficio complessivo per il Paese. Nei prossimi mesi, e nei prossimi tre anni, lavoreremo al fianco di Regione Lombardia nell’ambito della prevenzione, della ricerca clinica, tecnologica e industriale per trasformare questa cornice in progetti concreti, in impatto concreto e valore per tutti l’intera comunità”.

Il contributo della Life Scienze sul territorio

Secondo i dati presentati da Sanofi sulla base di uno studio realizzato con Kpmg, in Lombardia le attività dell’azienda generano un contributo economico complessivo, diretto, indiretto e indotto, pari a 158 milioni di euro e attivano circa 1.900 posti di lavoro lungo la filiera. Sul fronte della ricerca clinica, sono 165 i centri coinvolti, con 585 pazienti che hanno partecipato a 86 studi.

Il protocollo si inserisce nel percorso di collaborazione tra Regione Lombardia e Sanofi e ha visto il contributo dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, del direttore generale della Direzione generale Welfare Mario Melazzini e della relativa struttura, insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, al vicepresidente e assessore al Bilancio Marco Alparone e all’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.