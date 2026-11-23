Dopo l’Agenzia europea dei medicinali (Ema), anche l’autorità britannica che regola medicinali e dispositivi medici (Mhra) ha deciso di fare la propria parte a tutela della salute delle donne.

Con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze di genere in ambito sanitario, il Women’s Health Programme nasce come un’iniziativa per affrontare la carenza di evidenze scientifiche riguardanti la salute femminile e migliorare la comprensione delle differenze nella risposta delle donne a farmaci e tecnologie sanitarie.

Donne ancora poco rappresentate nella ricerca clinica

A evidenziare la portata del problema sono i dati di un’analisi condotta dalla stessa Mhra su 4.616 domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica presentate nel Regno Unito tra il 2019 e il 2023. Leggendo i risultati dell’analisi, pubblicati sul British journal of pharmacology, le donne in gravidanza erano rappresentate soltanto nell’1,1 per cento degli studi, mentre quelle in allattamento nello 0,6 per cento.

Una limitata inclusione che riduce la disponibilità di dati sulla sicurezza e sull’efficacia di medicinali e dispositivi medici in queste popolazioni. Le lacune riguardano anche condizioni specifiche della salute femminile e patologie che, pur interessando entrambi i sessi, possono manifestarsi con frequenza o caratteristiche differenti nelle donne.

La questione assume particolare rilevanza considerando che fattori biologici, età, gravidanza e presenza di altre condizioni cliniche possono influenzare la risposta ai trattamenti.

Il ruolo della regolazione e il coinvolgimento degli stakeholder

Comprendere meglio queste variabili è dunque importante per valutare in modo più accurato il rapporto tra benefici e rischi delle diverse soluzioni terapeutiche.

Il Women’s Health Programme intende rafforzare la produzione di evidenze scientifiche attraverso la collaborazione tra i diversi attori del sistema della ricerca e dell’assistenza sanitaria. L’obiettivo è favorire una maggiore attenzione alle specificità femminili nelle fasi di sviluppo e valutazione di medicinali e dispositivi medici, mantenendo i requisiti regolatori di sicurezza, qualità ed efficacia.

L’iniziativa – prima parte di un’iniziativa più ampia della Mhra per affrontare le disuguaglianze sanitarie, in linea con la strategia dell’autorità al 2030: in coordinamento con iniziative analoghe in programma in Scozia, in Galles e in Irlanda del Nord – si affianca al lavoro già avviato dalla Mhra insieme alla Health research authority (Hra) per promuovere l’inclusione e la diversità nella ricerca clinica.

In particolare, le due autorità hanno sviluppato indicazioni per la predisposizione degli Inclusion and diversity plan, che aiutano i ricercatori a considerare fin dalla progettazione degli studi come rendere più rappresentativa la popolazione arruolata rispetto a quella che potrebbe beneficiare dei risultati.

I quattro assi del programma

Il piano si articola in quattro direttrici:

Utilizzo dei dati: rafforzare la raccolta e l’analisi di dati disaggregati per sesso, anche attraverso dati di real-world evidence, per individuare eventuali differenze di sicurezza ed efficacia;

Innovazione e qualità: sostenere lo sviluppo di medicinali e dispositivi medici destinati alla salute femminile, con particolare attenzione al comparto FemTech e ai bisogni clinici insoddisfatti;

Gravidanza e allattamento: migliorare la produzione di evidenze sulla sicurezza dei prodotti sanitari in queste fasi della vita, attraverso nuove linee guida, studi e strumenti regolatori;

Informazione e collaborazione: rendere più accessibili le informazioni sulle differenze di risposta ai trattamenti e rafforzare la collaborazione tra autorità, industria, ricercatori e pazienti.

FemTech e opportunità per l’innovazione

La salute femminile rappresenta anche un ambito di sviluppo per l’industria delle scienze della vita. Secondo i dati riportati dalla Mhra, il settore britannico della FemTech registra un fatturato annuo vicino ai trecento milioni di sterline, con tecnologie che spaziano dalla salute riproduttiva alla gestione delle patologie croniche e all’invecchiamento in salute.

Per l’autorità regolatoria, una maggiore disponibilità di dati sulle differenze di genere nella risposta ai trattamenti può contribuire a sostenere la ricerca e l’innovazione, facilitando lo sviluppo di prodotti in grado di rispondere a bisogni clinici ancora insoddisfatti.

Il programma è stato elaborato anche attraverso il contributo dei pazienti, con il coinvolgimento della Patient and public community della Mhra e di un focus group organizzato dalla Patients association.