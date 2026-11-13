Approvato dalla Fda il primo inibitore del fattore XIa per la prevenzione secondaria dell’ictus negli adulti ad alto rischio

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato asundexian (Sunharbo, Bayer), farmaco indicato per ridurre il rischio di un nuovo ictus negli adulti che ne hanno avuto recentemente uno di natura ischemica (non cardioembolico, di entità lieve o moderata) oppure un attacco ischemico transitorio (Tia) ad alto rischio.

Il farmaco (compresse da cinquanta milligrammi) è il primo inibitore del fattore XIa (FXIa) autorizzato per questa indicazione, in associazione alla terapia antiaggregante.

Il dossier è in fase di valutazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema).

Un’opportunità da associare alla terapia antiaggregante

L’approvazione (dopo aver concesso le designazioni Fast Track e Priority Review) si basa sui risultati di Oceanic-Stroke, uno studio di fase tre che ha coinvolto oltre dodicimila adulti. I partecipanti avevano avuto un ictus ischemico non cardioembolico recente, con un punteggio pari o inferiore a 15 alla scala Nihss (National institutes of health stroke scale), oppure un Tia ad alto rischio. La randomizzazione è avvenuta entro 72 ore dall’insorgenza dei sintomi.

I pazienti sono stati assegnati al trattamento con asundexian oppure al placebo, in entrambi i casi in aggiunta alla terapia antiaggregante. I risultati dello studio, pubblicati sul New england journal of medicine, evidenziano come, nel corso di un periodo mediano di trattamento di 14,2 mesi, asundexian ha ridotto del 26 per cento il rischio di ictus ischemico rispetto al placebo.

L’uso del farmaco non è previsto per la prevenzione primaria dell’ictus nei soggetti con fibrillazione atriale.

Il profilo di sicurezza e le precauzioni d’uso

Secondo quanto riportato dalla Fda, l’incidenza complessiva dei sanguinamenti maggiori è risultata simile nei due gruppi di trattamento. Sono tuttavia emerse alcune differenze in specifiche categorie di pazienti e in determinati periodi di osservazione: il rischio di sanguinamento maggiore è risultato più elevato con asundexian nei pazienti di età superiore a 75 anni e durante i primi tre mesi di trattamento.

Anche i sanguinamenti gastrointestinali sono stati più frequenti nel gruppo trattato con il farmaco rispetto al placebo. La reazione avversa segnalata più comunemente, con un’incidenza pari o superiore al tre per cento tra i pazienti trattati, è stata la diarrea.

L’Agenzia segnala inoltre alcune precauzioni relative alle interazioni farmacologiche. L’associazione con medicinali che sono contemporaneamente induttori della glicoproteina P (P-gp) e potenti induttori del CYP3A4 (come la carbamazepina) non è raccomandata perché potrebbe ridurre l’efficacia di asundexian.

Il farmaco non è inoltre raccomandato nei pazienti con compromissione epatica moderata o grave. In caso di interventi chirurgici programmati o procedure invasive, il trattamento deve essere sospeso almeno 24 ore prima. La stessa finestra temporale è prevista dopo la trombolisi per ictus ischemico acuto.