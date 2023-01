Artrite psoriasica, Aifa approva la rimborsabilità di risankizumab

Via libera dall’Agenzia italiana del farmaco alla rimborsabilità in Italia di risankizumab (nome commerciale Skyrizi) in dose da 150 mg somministrato mediante iniezione sottocutanea, da solo o in associazione con metotrexato (Mtx), per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva in adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata o un’intolleranza a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Questa è la seconda indicazione rimborsata in Italia per risankizumab che nasce da una collaborazione tra Boehringer Ingelheim e AbbVie, quest’ultima si occuperà dello sviluppo e della commercializzazione a livello globale. La Commissione Europea aveva approvato Skyrizi nell’artrite psoriasica a novembre 2021, grazie ai risultati di due studi clinici di Fase 3, Keepsake-1 e Keepsake-2.

L’artrite psoriasica

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria sistemica eterogenea, con manifestazioni distintive in più domini, comprese le articolazioni e la pelle. Nell’artrite psoriasica il sistema immunitario provoca uno stato infiammatorio che può portare a dolore, affaticamento e rigidità delle articolazioni, oltre a causare lesioni psoriasiche. Skyrizi è un inibitore selettivo dell’interleuchina-23 che blocca selettivamente l’IL-23 legandosi alla sua subunità p19. Si ritiene che l’IL-23, una citochina coinvolta nei processi infiammatori, sia correlata a diverse malattie croniche immunomediate, inclusa la psoriasi. Sono tuttora in corso trial di fase 3 con SKYRIZI nella psoriasi, Malattia di Crohn, colite ulcerosa e artrite psoriasica. “

Controllare tutti gli effetti della malattia

La malattia psoriasica è una patologia infiammatoria cronica – ha commentato Giuseppe Monfrecola, presidente SIDeMaST, Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse – che, pur avendo come principale e più evidente interessamento la cute e i suoi annessi, può coinvolgere le articolazioni (artrite psoriasica). L’infiammazione articolare è causa di forti dolori, rigidità e affaticamento provocando marcate limitazioni nei movimenti e nella deambulazione in persone spesso ancora attive nella vita sociale e lavorativa. Nel corso degli ultimi decenni la ricerca ha fornito una serie di farmaci mirati a contrastare la cascata infiammatoria a diversi livelli. Ora dermatologi e reumatologi hanno a disposizione una nuova importante opzione terapeutica per poter aiutare i pazienti a controllare le manifestazioni cutanee e articolari dell’artrite psoriasica in modo significativo e duraturo”.

Bisogno clinico insoddisfatto

“La rimborsabilità in Italia di risankizumab anche nell’artrite psoriasica è un importante passo in avanti sia per i medici che per i pazienti – ha dichiarato Gian Domenico Sebastiani, presidente Sir, Società italiana di reumatologia e direttore Uoc Reumatologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma – ed esiste un evidente bisogno clinico ancora insoddisfatto per i pazienti con tale patologia. I risultati degli studi clinici ci confermano che risankizumab è efficace nel migliorare gli standard di cura sia nei pazienti naïve che in trattamento con farmaci biologici, fornendo ai pazienti e ai loro medici una nuova opzione di trattamento che consente di riprendere le normali attività quotidiane con un impatto positivo sulla qualità della vita e sulla produttività lavorativa”.

Nuova opzione per reumatologi e dermatologi

Nell’artrite psoriasica dermatologo e reumatologo hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico del paziente e nella successiva scelta del trattamento. “La rimborsabilità in Italia di risankizumab – ha aggiunto Silvia Tonolo, presidente di Anmar, Associazione nazionale malati reumatici – può aiutare i reumatologi e i dermatologi a trattare meglio una patologia che colpisce duramente le persone in età produttiva e che troppo spesso viene scoperta e trattata in ritardo. I pazienti devono sapere che oggi l’artrite psoriasica può essere curata efficacemente e che è possibile per loro una vita decisamente migliore”.