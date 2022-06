Cancro al polmone, via libera europeo all’uso di capmatinib in pazienti con mutazione dell’esone 14 del gene Met

La Commissione europea ha dato il via libera all’utilizzo del farmaco oncologico capmatinib come monoterapia per il trattamento degli adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato, che presentano una mutazione dell’esone 14 del gene Met (Metex14).

Parere positivo dell’Ema

L’approvazione fa seguito a un parere positivo emesso ad aprile dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è applicabile a tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Il farmaco

Sviluppato da Novartis, si tratta di un inibitore di Met attivo per via orale e rappresenta la prima terapia ad affrontare tale mutazione. Il Metex14 è presente in circa il 3-4% dei nuovi casi di Nsclc metastatico, che equivale a circa 4-5 mila pazienti negli Usa ogni anno.

Lo studio

L’approvazione si basa sui risultati dello studio di fase II Geometry mono-1 che ha dimostrato tassi di risposta globale (Orr) positivi tra i pazienti adulti con Nsclc avanzato i cui tumori presentavano alterazioni che portavano a saltare METex141.

Evidenze sui pazienti

Nello studio, tra i 31 pazienti che hanno ricevuto capmatinib come terapia di seconda (n=30) o di linea successiva (n=1) nella popolazione pretrattata saltata con METex14, un Orr confermato del 51,6% (IC 95%, 33,1-69,8) è stato raggiunto e l’Orr in tutti i 100 pazienti precedentemente trattati, che includevano pazienti che avevano ricevuto una o più linee precedenti di terapia sistemica, era del 44,0% (IC 95%, 34,1-54,3). Gli eventi avversi (Ae) correlati al trattamento più comuni (incidenza ≥20%) sono stati edema periferico, nausea, affaticamento, aumento della creatinina ematica, vomito, dispnea, diminuzione dell’appetito e mal di schiena.