Il Chmp dell’Ema raccomanda nove medicinali per l’immissione in commercio

La riunione di giugno del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) si è conclusa con il parere positivo per otto nuovi medicinali. Tra questi anche il vaccino contro il Covid-19 di Valneva (inattivato, adiuvato) ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio per l’uso in soggetti di età compresa tra i 18 e i 50 anni come vaccinazione primaria. Si tratta del sesto vaccino raccomandato per l’Unione europea come protezione contro il Covid-19 e, insieme con quelli già autorizzati, servirà a contrastare la diffusione del virus nelle campagne di vaccinazione.

Parere positivo per il vaccino Covid-19 Valneva

Il vaccino Valneva, prodotto dall’omonima società biotecnologica francese, contiene particelle intere inattivate del ceppo originale del virus, come la gran parte dei vaccini esistenti, che non possono causare malattie ma innescano una risposta immunitaria da parte dell’organismo. Lo studio principale condotto con il vaccino di Valneva ha confrontato la risposta immunitaria con quella indotta da un altro vaccino autorizzato ed efficace contro la malattia. Secondo i risultati, ha spiegato l’Ema in una nota, il prodotto di Valneva innesca una produzione di livelli più elevati di anticorpi contro il ceppo originale di Sars-Cov-2 rispetto al comparatore, Vaxzevria. Inoltre, la percentuale di persone che hanno prodotto un livello elevato di anticorpi era simile per entrambi i vaccini. Sulla base dei dati forniti. Non è stato possibile trarre alcuna conclusione sulla capacità di innescare la produzione di anticorpi nelle persone di età superiore ai 50 anni. Per questo, il vaccino è attualmente raccomandato solo per l’uso in persone tra i 18 e 50 anni di età.

I pareri del Chmp

Il Chmp ha, inoltre, adottato un parere positivo per Pepaxti (melfalan flufenamide) per il trattamento del mieloma multiplo, un raro tumore del midollo osseo che colpisce le plasmacellule, un tipo di globuli bianchi che producono anticorpi, e per Rayvow (lasmiditan), destinato al trattamento dell’emicrania negli adulti. L’emicrania colpisce circa il 15% della popolazione dell’Ue. Nel corso della riunione di giugno è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Roctavian (valoctocogene roxaparvovec), la prima terapia genica per il trattamento dell’emofilia A grave, una rara malattia emorragica ereditaria causata dalla mancanza del fattore VIII. Lo sviluppo di Roctavian è stato sostenuto attraverso il programma PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema che fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo e potenziato ai farmaci che hanno un potenziale particolare per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti.

Nuove opzioni terapeutiche

Parere positivo del Chmp anche per per Scemblix (asciminib), per il trattamento di adulti affetti da leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in fase cronica (Ph+CML-CP), precedentemente trattati con due o più inibitori della tirosin chinasi. Si tratta di nuova opzione terapeutica per i pazienti con questo tipo raro di tumore del sangue. Via libera per Sunlenca (lenacapavir), destinato al trattamento dell’infezione da virus di immunodeficienza umana di tipo 1 (Hiv-1) negli adulti con infezione da Hiv-1 multiresistente, e a Vyvgart (efgartigimod alfa), destinato al trattamento della miastenia grave generalizzata positiva agli anticorpi del recettore dell’acetilcolina (AChR). Ancora, il Chmp ha espresso parere positivo per il medicinale biosimilare Vegzelma (bevacizumab), destinato al trattamento del carcinoma del colon o del retto, del carcinoma mammario, del carcinoma polmonare non a piccole cellule, del carcinoma renale, dell’ovaio epiteliale, delle tube di Falloppio o del carcinoma peritoneale primario e carcinoma della cervice. Un altro biosimilare Ranvisio (ranibizumab) ha ricevuto il parere positivo per il trattamento di adulti affetti da degenerazione maculare neovascolare (umida) correlata all’età, danno visivo dovuto a edema maculare o neovascolarizzazione coroidale e retinopatia diabetica proliferativa.

Le estensioni di indicazione

Inoltre, il comitato ha raccomandato otto estensioni di indicazione per i medicinali già autorizzati nell’Ue come Crysvita, Enhertu, Imbruvica, Lonquex, Lynparza, Rinvoq e Zerbaxa. Esteso anche l’uso del vaccino Covid-19 Nuvaxovid negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni.