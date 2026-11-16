Il bilancio dei pareri positivi espressi dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel 2026 sale a quota 79. Dopo i via libera di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre, nell’appuntamento di novembre il Chmp ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di altri sette medicinali e l’estensione delle indicazioni terapeutiche per 11 prodotti già autorizzati nell’Unione europea.

Tra le novità figurano tre nuovi medicinali, due biosimilari e due generici.

Dall’oncologia all’ipertensione: tre nuove terapie

Tra i nuovi medicinali che hanno ottenuto il parere positivo del Chmp figurano due trattamenti destinati all’oncologia e una terapia per l’ipertensione.

Il Comitato ha raccomandato l’autorizzazione di aumolertinib (Aumseqa, Sfl Pharmaceuticals) per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule negli adulti.

La seconda raccomandazione riguarda sintilimab (Zybrivo, Fortvita Biologics), un anticorpo monoclonale indicato per il trattamento degli adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso.

Parere positivo pure per baxdrostat (Baxfendy, AstraZeneca), destinato al trattamento dell’ipertensione negli adulti.

Due biosimilari a base di insulina e altrettanti generici

Il Chmp ha espresso parere positivo anche per due medicinali biosimilari a base di insulina aspart, entrambi indicati per il trattamento del diabete mellito negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire da un anno di età.

Si tratta di insulina aspart (Garzulys, Sciencepharma) e insulina aspart (Donrafylix, Kuraci), entrambe con l’indicazione al trattamento del diabete di tipo 1 (da un anno in su).

Due anche i medicinali generici che hanno ricevuto il parere positivo del Comitato.

Il primo è fondaparinux sodico (Evumed), indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi tromboembolici venosi e per il trattamento della trombosi venosa profonda, dell’embolia polmonare, dell’angina instabile e dell’infarto miocardico.

Il secondo è ruxolitinib (Krka), indicato per la mielofibrosi e della policitemia vera negli adulti, oltre che per la malattia del trapianto contro l’ospite negli adulti e nei bambini.

Undici estensioni d’indicazione: dal lupus alla sindrome di Cushing

Sul fronte delle estensioni terapeutiche, il Chmp ha raccomandato di ampliare l’indicazione di 11 medicinali già autorizzati nell’Unione europea.

Tra le novità di maggiore interesse figura obinutuzumab (Gazyvaro, Roche), per il quale è stato raccomandato l’ampliamento dell’indicazione al trattamento degli adulti con lupus eritematoso sistemico attivo da moderato a grave. La raccomandazione riguarda i pazienti la cui malattia non risulta adeguatamente controllata dalle terapie standard. Secondo l’Ema, il trattamento consente di ridurre l’attività della patologia e il ricorso ai corticosteroidi, limitando così anche il rischio di effetti indesiderati associati al loro utilizzo.

Un’altra estensione riguarda osilodrostat (Isturisa, Recordati Rare Diseases), per il quale il Comitato ha espresso parere positivo all’ampliamento dell’indicazione al trattamento della sindrome di Cushing endogena negli adolescenti e nei bambini a partire dai sei anni di età. Si tratta di una patologia rara caratterizzata da un’eccessiva produzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali.

Le altre estensioni riguardano i seguenti farmaci: vaccino per il meningococco B (Bexsero, Gsk), secukinumab (Cosentyx, Novartis),dolutegravir/lamivudina (Dovato, Viiv Healthcare), clesrovimab (Enflonsia, Merck Sharp & Dohme), ertugliflozin (Steglatro, Merck Sharp & Dohme), lenacapavir (Sunlenca, Gilead),talazoparib (Talzenna, Pfizer), dolutegravir (Tivicay, Viiv Healthcare) e belzutifan (Welireg, Merck Sharp & Dohme).

Confermati i pareri negativi per KemSu e Meplyffa

Tra i provvedimenti della riunione di novembre figura anche la conferma, a seguito di riesame, dei pareri negativi precedentemente espressi per due medicinali.

Il primo è sufentanil/ketamina (KemSu, Proveca Pharma), destinato al trattamento del dolore acuto nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra uno e meno di 18 anni.

Il secondo è arimoclomol (Meplyffa, Zevra therapeutics), sviluppato per il trattamento della malattia di Niemann-Pick di tipo C, una rara patologia neurodegenerativa ereditaria e progressiva. La proposta terapeutica riguardava pazienti a partire dai due anni di età, in associazione a miglustat.

Il Comitato ha quindi confermato la propria raccomandazione di non concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per entrambi i medicinali.

Nel corso della riunione sono state inoltre ritirate due domande di autorizzazione all’immissione in commercio.

La prima riguarda anselamimab (Amlypave, Alexion), sviluppato per il trattamento dell’amiloidosi a catene leggere kappa negli adulti; la seconda domanda ritirata è quella relativa a catequentinib (Qezzaqar, Cats consultants), candidato destinato al trattamento del leiomiosarcoma e del sarcoma sinoviale.

Dapivirina, nuova formulazione ad azione preventiva contro l’Hiv

Tra gli altri aggiornamenti della riunione, il Chmp ha raccomandato una nuova concentrazione (cento milligrammi) per il Dapivirine Vaginal Ring (dapivirina), dispositivo destinato a ridurre il rischio di infezione da Hiv-1 nelle donne a partire dai 16 anni di età.

La nuova formulazione consente di sostituire l’anello vaginale ogni tre mesi, anziché ogni mese. Il medicinale è destinato all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea ed è stato valutato nell’ambito della procedura EU-Medicines for All (EU-M4All), attraverso la quale l’Ema contribuisce a sostenere la capacità regolatoria e la tutela della salute pubblica anche nei Paesi extra-Ue.

Alla valutazione hanno partecipato anche esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità e autorità regolatorie nazionali di Kenya, Sudafrica e Zambia.

Infine, il Comitato ha adottato una comunicazione diretta agli operatori sanitari (Dhpc) relativa al possibile effetto di tirzepatide (Mounjaro, Eli Lilly) sull’efficacia dei contraccettivi orali.