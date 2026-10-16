Chmp ottobre, sei nuovi farmaci raccomandati, tra cui: daraxonrasib per il tumore al pancreas metastatico e orforglipron per obesità e diabete

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per sei medicinali nella riunione di ottobre 2026, cinque estensioni di indicazione raccomandate e ha confermato il parere negativo per Yartemlea, mentre sono state ritirate due domande di estensione d’uso.

Tra le novità più importanti c’è l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea di daraxonrasib (Rasonque, Revolution Medicines), un trattamento orale destinato agli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno ricevuto almeno una precedente linea di trattamento (già autorizzato gli Stati Uniti da oltre due mesi) a cui l’organo dell’Ema ha dato priorità. Daraxonrasib è stato individuato come prioritario nell’ambito del progetto Cancer Medicines Pathfinder dell’Ema, in considerazione del suo potenziale nel rispondere a un bisogno terapeutico insoddisfatto.

Oltre a questo il comitato ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per Foundayo (orforglipron) – un agonista orale del recettore del GLP-1 indicato per il controllo del peso e il trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti – che sarà disponibile sotto forma di compressa da assumere una volta al giorno, offrendo un’alternativa agli agonisti del recettore del GLP-1 iniettabili e ad altre formulazioni orali.

Il Chmp ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per Yuviwel (navepegritide), indicato per il trattamento dell’acondroplasia nei bambini. Una malattia ereditaria causata da una mutazione nel gene FGFR3, che influisce sulla crescita di quasi tutte le ossa del corpo, comprese quelle del cranio, della colonna vertebrale, delle braccia e delle gambe, determinando una statura molto bassa e caratteristiche fisiche peculiari.

Due biosimilari e un medicinale ibrido

Il Comitato ha espresso parere positivo per due medicinali biosimilari. Fovlussea (ranibizumab) è indicato per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età nella forma neovascolare (umida), della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico, della retinopatia diabetica proliferante, della compromissione visiva dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica e della compromissione visiva dovuta a neovascolarizzazione coroideale.

Neuzafy (filgrastim) è destinato invece al trattamento della neutropenia negli adulti e nei bambini. Via libera anche a Kizfizo (temozolomide) per il trattamento degli adulti con glioblastoma multiforme e dei bambini con gliomi maligni. La domanda è stata presentata attraverso una procedura ibrida, basata in parte sui dati relativi a un medicinale di riferimento già autorizzato e in parte su nuove evidenze.

Estensioni d’uso: cinque medicinali

Il Chmp ha raccomandato cinque estensioni delle indicazioni terapeutiche per medicinali già autorizzati nell’Unione europea: Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, Kyinsu, Talvey, Tryngolza e Tukysa.

Confermato il parere negativo per Yartemlea

A seguito di un riesame, il Comitato ha confermato la raccomandazione di non concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio a Yartemlea (narsoplimab), destinato al trattamento della microangiopatia trombotica associata al trapianto di cellule staminali ematopoietiche negli adulti e nei bambini a partire dai due anni. Si tratta di una complicanza grave e potenzialmente letale che può insorgere dopo il trapianto.

Ritirate due domande e altri aggiornamenti

Sono state ritirate due domande di estensione d’uso. Ibrance (palbociclib) non sarà valutato per il trattamento di mantenimento degli adulti con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico HR-positivo e HER2-positivo. Truqap (capivasertib) non sarà invece valutato per il trattamento del carcinoma prostatico metastatico sensibile alla terapia ormonale con cellule tumorali prive della proteina PTEN.

Il Chmp ha concluso anche la valutazione della domanda di estensione di Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) ai bambini da uno a meno di 18 anni con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi. Il Comitato non ha raccomandato l’estensione, ma ha concordato sull’inserimento dei dati pertinenti dello studio nelle informazioni sul prodotto.

Infine, il Comitato ha raccomandato di rendere Nyxoid (naloxone) disponibile senza prescrizione medica. Lo spray nasale è utilizzato nel trattamento d’emergenza in caso di sovradosaggio noto o sospetto da oppioidi, come eroina e morfina.