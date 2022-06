Covid-19: Ema adotta la lista dei farmaci di importanza critica

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha adottato la lista dei farmaci di importanza critica per la lotta contro Covid-19. Si tratti di vaccini, antivirali, anticorpi monoclonali e altri prodotti per i quali offerta e domanda saranno attentamente monitorate per identificare e gestire eventuali carenze. L’elenco è stato approvato dal Medicines shortages steering group (Mssg) dell’Ema.

L’elenco pubblicato contiene tutti i vaccini e le terapie approvati nell’Ue per prevenire o curare Covid-19. “Sarà aggiornato per riflettere i cambiamenti nella situazione pandemica che possono dar luogo a un aumento del rischio di carenza di particolari medicinali o in seguito all’autorizzazione di nuovi medicinali. L’elenco non sostituisce le linee guida nazionali sulla vaccinazione e la gestione clinica di Covid-19”, spiega Ema in una nota.

Gli impegni per le aziende e gli Stati membri

Le aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali inclusi nell’elenco sono tenuti ad aggiornare regolarmente l’Ema con le informazioni pertinenti, compresi i dati sulle carenze potenziali o effettive e sulle scorte disponibili, le previsioni di domanda e offerta.

Agli Stati membri è richiesto di fornire relazioni periodiche sulla domanda stimata di medicinali critici a livello nazionale. Ciò consentirà all’Mssg di raccomandare e coordinare azioni appropriate a livello comunitario. Sarà cura dell’Ema interloquire con i titolari dell’Aic e le autorità nazionali competenti per informarli su tempistiche, processi e strumenti per raccogliere le informazioni richieste dopo l’adozione dell’elenco.

Il ruolo del Mssg

L’Mssg è stato recentemente istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/123, che assegna all’Agenzia un ruolo rafforzato nella preparazione e gestione delle crisi per i medicinali e i dispositivi medici per monitorare le carenze e garantire una risposta solida ai grandi eventi o alle emergenze di salute pubblica e per coordinare azioni urgenti sulla fornitura di medicinali all’interno dell’Ue. Uno dei compiti dell’Mssg è, appunto, quello di stabilire elenchi di farmaci critici necessari durante un’emergenza sanitaria pubblica.

L’elenco dei farmaci Covid-19 è stato adottato seguito della consultazione con il gruppo di lavoro del punto di contatto unico per la carenza di medicinali (Spoc Wp), la task force di emergenza (Etf) e il gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori dell’Ema (Pcwp) e degli operatori sanitari (Hcpwp). La lista è stata condiviso anche con le associazioni di categoria dell’industria.

LA LISTA