Covid-19, Ema approva il vaccino AstraZeneca come dose booster

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) ha dato il via libera alla dose booster del vaccino anti-Covid Vaxzevria di AstraZeneca. La raccomandazione è per l’uso in soggetti adulti che sono stati precedentemente vaccinati con Vaxzevria o un vaccino mRNA, come quelli prodotti da Pfizer e BioNTech o Moderna.

L’iter di Vaxzevria

L’approvazione Ema arriva settimane dopo rispetto a quella di Comirnaty di Pfizer-BioNTech come richiamo per gli adulti che sono stati precedentemente inoculati con altri vaccini. A marzo 2021, l’Aifa ha bloccato in Italia in via del tutto precauzionale e temporanea l’uso del vaccino di AstraZeneca, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Poco dopo, l’Ema, nell’aggiornamento della sicurezza dei vaccini, ha precisato che per Vaxzevria le reazioni allergiche gravi sono state identificate come nuovi effetti indesiderati ed è stata inserita un’avvertenza su specifici eventi rari associati a trombi, sui quali ha proseguito le valutazioni per stabilire un possibile ruolo causale del vaccino. Tuttavia, l’Ema ha concluso che i benefici dell’uso del vaccino Vaxzevria nel prevenire la malattia Covid-19 continuano a superare i rischi e non vi sono raccomandazioni che modifichino le condizioni d’uso.

La decisione dell’Aifa

In seguito, con la circolare 11 giugno 2021, avente come oggetto “Aggiornamento parere CTS vaccini”, il Governo e Aifa hanno stabilito che il vaccino Vaxzevria deve essere somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo); mentre per le persone al di sotto dei 60 anni di età, che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare a distanza di 8-12 settimane dalla prima dose. La circolare 18 giugno 2021 ha poi introdotto l’opzione di poter completare il ciclo vaccinale con una seconda dose di Vaxzevria anche per le persone con meno di 60 anni che dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose. Ora si attende il vaccino che possa coprire anche le varianti di Sars-Covid-19.