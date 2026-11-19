Il Cda di Aifa approva la rimborsabilità di un farmaco orfano per una malattia renale, di 3 nuove molecole, di 5 estensioni di indicazione terapeutica e di 2 equivalenti

Via libera a trattamenti per nefropatie rare, angioedema ereditario, asma severo, sintomi correlati alle terapie oncologiche ed estensioni pediatriche e infettivologiche.

Il Consiglio di amministrazione dell’Aifa, nella seduta del 18 novembre 2026, ha dato il via libera alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di numerose nuove opzioni terapeutiche, comprendenti un farmaco orfano per patologie renali rare, tre nuove molecole, rilevanti estensioni di indicazione (tra cui un’estensione che ha ottenuto il riconoscimento del requisito di innovatività) e nuovi medicinali equivalenti.

Farmaci orfani per malattie rare

Per la categoria dei farmaci orfani per malattie rare, è stata approvata la rimborsabilità di FILSPARI (sparsentan), farmaco in compresse indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da nefropatia primaria da immunoglobulina A, una malattia in cui i reni perdono gradualmente e infine totalmente la capacità di adempiere le proprie funzioni, costringendo i pazienti a sottoporsi a dialisi o a trapianto di rene.

Nuove molecole

Tre sono le nuove molecole che ottengono il via libera alla rimborsabilità:

Dawnzera (donidalorsen), indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario in adulti e adolescenti dai 12 anni in su;

Exdensur (depemokimab), approvato sia come trattamento di mantenimento aggiuntivo per l’asma severo con infiammazione di tipo 2 (caratterizzata da eosinofili nel sangue) in adulti e adolescenti da 12 anni non adeguatamente controllati, sia come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per adulti affetti da rinosinusite cronica severa con poliposi nasale non controllata da corticosteroidi sistemici o chirurgia;

Lynkuet (elinzanetant), indicato per il trattamento dei sintomi vasomotori (vampate di calore e sudorazioni notturne) da moderati a severi indotti dalla terapia endocrina adiuvante correlata al cancro della mammella.

Estensioni di indicazioni terapeutiche

articolarmente significativo il capitolo delle estensioni di indicazione terapeutica e posologica, con rilevanti novità in nefrologia, infettivologia, malattie neuromuscolari e gastroenterologia pediatrica:

Aspaveli (pegcetacoplan) ottiene la rimborsabilità per il trattamento di pazienti adulti e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni con glomerulopatia da C3 (C3G, C3 glomerulopathy) o glomerulonefrite membranoproliferativa primaria da immunocomplessi (IC-MPGN primaria, immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis), utilizzato in associazione a un inibitore del sistema renina-angiotensina (RAS), a meno che il trattamento con inibitori di Ras sia non tollerato o controindicato. All’indicazione è stato attribuito il requisito di innovatività terapeutica;

Gazyvaro (obinutuzumab) verrà rimborsato, in associazione a micofenolato mofetile (Mmf), per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva di Classe III o IV;

Recarbrio (imipenem e inibitori enzimatici), antibiotico per infusione endovenosa, sarà rimborsato anche nella popolazione pediatrica fin dalla nascita per pazienti ospedalizzati con infezioni batteriche gravi (incluse polmoniti nosocomiali/ventilatorie e batteriemie) provocate da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi;

Stelara (ustekinumab) sarà rimborsato in ambito pediatrico anche per pazienti con peso di almeno 40 kg affetti da malattia di Crohn attiva da moderata a severa, non responsivi o intolleranti alle terapie convenzionali o biologiche;

Per Spinraza (nusinersen), farmaco per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale 5q (Sma), è stata recepita e approvata una variazione di posologia.

Farmaci equivalenti

Infine, sul fronte dei farmaci equivalenti, il CdA ha ammesso alla rimborsabilità:

Liraglutide dr. reddy’s (liraglutide), per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su (in monoterapia o in aggiunta ad altri medicinali, con regime di rimborsabilità in Nota 100);

Macitentan Medac (macitentan), per il trattamento a lungo termine dell’ipertensione arteriosa polmonare sia in pazienti adulti sia nella popolazione pediatrica (sotto i 18 anni e con peso ≥ 40 kg).

Riduzioni di spesa farmaceutica da procedimenti

Il CdA ha infine approvato riduzioni di spesa a esito di rinegoziazioni dei prezzi di medicinali già attualmente rimborsati per complessivi 7,4 milioni di euro.