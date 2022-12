Dal Chmp raccomandazioni positive per cinque farmaci: dal carcinoma epatocellulare alla sclerosi multipla

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione di cinque medicinali nella riunione del dicembre 2022 e dodici estensioni di indicazione.

Le raccomandazioni positive

La prima raccomandazione per l’immissione in commercio è per la terapia genica etranacogene dezaparvovec (nome commerciale Hemgenix) per il trattamento dell’emofilia B grave e moderatamente grave. Hemgenix è stato supportato attraverso il programma PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema, che fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo e potenziato ai medicinali che hanno un particolare potenziale per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti.

Parere positivo anche per tremelimumab (nome commerciale Imjudo) da utilizzare in combinazione con durvalumab (Imfinzi) per il trattamento di adulti con carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato.

Il terzo farmaco che ha ricevuto la raccomandazione dal Chmp è tremelimumab di AstraZeneca per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico in combinazione con durvalumab (Imfinzi) e chemioterapia a base di platino.

Raccomandazione positiva anche per cipaglucosidasi alfa (Pombiliti) per il trattamento della malattia da accumulo di glicogeno di tipo II, nota anche come malattia di Pompe. Questa è una malattia genetica rara, spesso fatale, che causa debolezza muscolare e disabilita il cuore a causa del glicogeno che si accumula nelle cellule e nei nervi del corpo.

L’ultimo ad aver ricevuto il via libera del Chmp è un medicinale generico, dimethyl fumarate (Dimethyl fumarate Accord) per il trattamento della sclerosi multipla, una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 13 anni.

Parere negativo per un nuovo farmaco

Il Chmp ha espresso anche un parere negativo per Omblastys per il trattamento del neuroblastoma, un raro tipo di cancro.

Estensione di indicazione

Inoltre, nella riunione di dicembre il comitato ha raccomandato dodici estensioni di indicazione per medicinali già autorizzati nell’Ue: Dupixent, Edistride, Enhertu, Fintepla, Forxiga, Hemlibra, Imfinzi (include due nuove indicazioni ), Kerendia, Spikevax e Triumeq. Il Chmp ha anche raccomandato di estendere l’uso del vaccino Spikevax originale e dello Spikevax bivalente Original/Omicron BA.1 come dose di richiamo nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, e di convertire l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale del vaccino Covid-19 Jcovden in un’autorizzazione all’immissione in commercio standard.