Trentuno giorni dopo il parere positivo fornito dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), c’è il via libera anche da parte della Commissione europea. Daraxonrasib, il primo inibitore di Kras indicato per il trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico, da oggi in avanti potrà essere utilizzato nei Paesi dell’Unione (oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein). In tutti i pazienti candidabili al trattamento: indipendentemente dalla presenza della mutazione di Kras.

A comunicarlo è stata Revolution Medicines, la biotech statunitense che ha messo a punto la prima innovazione mirata nel trattamento sistemico della malattia, dopo la chemioterapia. La palla, adesso, passa nelle mani delle agenzie regolatorie nazionali, chiamate a negoziare la rimborsabilità di daraxonrasib.

Nuove speranze per i pazienti europei

“L’approvazione da parte della Commissione Europea rappresenta un momento cruciale per le persone affette da tumore al pancreas metastatico nell’Unione Europea, così come per le loro famiglie”, afferma Mark A. Goldsmith, amministratore delegato e presidente di Revolution Medicines. “Stiamo già collaborando attivamente con i sistemi sanitari e le parti interessate in tutta la regione per garantire un accesso tempestivo ai pazienti idonei. Continuiamo inoltre a dialogare con le autorità regolatorie di tutto il mondo con l’obiettivo di ampliare e accelerare la diffusione di daraxonrasib tra i pazienti che potrebbero trarne beneficio”.

La decisione è giunta in tempi molto veloci e fa seguito al parere positivo del Chmp dell’Ema, a sua volta giunto in poco più di quattro mesi dall’iniziale sottomissione del dossier. Merito dell’aver valutato daraxonrasib con una procedura di revisione accelerata a fasi, secondo quanto previsto dal progetto Cancer medicines pathfinder del regolatore europeo per i farmaci in grado di rispondere a un’importante esigenza medica insoddisfatta.

I dati che premiano daraxonrasib

L’approvazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302, presentati al congresso annuale dell’American society of clinical oncology (Asco) del 2026 e pubblicati simultaneamente sul New England Journal of Medicine.

Confrontando l’efficacia di daraxonrasib con la chemioterapia in pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattato, lo studio ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari chiave sia nella popolazione con mutazione RAS G12 sia nella popolazione complessiva intent-to-treat (includeva pazienti con o senza una mutazione RAS tumorale identificata). Ovvero aumento delle mediane della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da malattia.

L’uso del farmaco è indicato nei pazienti che non sono candidati a una nuova terapia sistemica multiagente.

Ora il via ai negoziati con l’Agenzia italiana del farmaco

Vista anche la ribalta mediatica che il farmaco s’è conquistato anche nel nostro Paese, adesso occorre percorrere l’ultimo miglio: la negoziazione del prezzo tra Revolution medicines e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Al momento, la spesa necessaria a sostenere un mese di trattamento si attesta poco al di sotto dei quarantamila euro. Una cifra molto elevata, che la stessa comunità scientifica internazionale considera una sorta di tradimento delle aspettative dei pazienti, al cospetto di dati di efficacia che fanno di daraxonrasib un “breakthrough” nel trattamento nel tumore del pancreas.

Attraverso una nota stampa inviata dal global, l’azienda fa sapere di “collaborare a stretto contatto con gli enti di rimborso e valutazione dei Paesi dell’Unione Europea per consentire un accesso ampio e rapido ai pazienti che ne hanno bisogno”. Precisando che “i tempi di accesso varieranno da Paese a Paese”, poiché dipendenti “dal completamento dei processi nazionali di determinazione dei prezzi, valutazione delle tecnologie sanitarie e rimborso”.

Al momento il farmaco è già in commercio Oltreoceano: poco più di cinquemila i pazienti già avviati al trattamento, come comunicato dalla stessa azienda.

Quando sarà disponibile daraxonrasib nel nostro Paese?

In assenza di un programma d’uso compassionevole, nel nostro Paese daraxonrasib può per adesso essere ottenuto ricorrendo a una procedura di uso nominale globale che prevede l’importazione del daraxonrasib. Ma il prezzo concordato negli Stati Uniti è una barriera per molti insormontabile. Alle ragioni economiche, poi, si accompagna l’incertezza sulla continuità nella fornitura del farmaco: con i rischi che deriverebbero dall’eventuale sospensione del trattamento.

Da qui l’importanza della negoziazione di un prezzo di rimborso più basso, che possa permettere di garantire la terapia ai circa 3.500 pazienti che risultano candidabili ogni anno. Sul tema, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Revolution medicines (da poco più di un mese guidata in Italia da Valentino Confalone) e dell’Aifa. Le parti sarebbero però già al lavoro, pronte a cercare una intesa ora che il via libera europeo si è materializzato.

Non è da escludere che i primi mesi del 2027 possano essere quelli giusti per la rimborsabilità di daraxonrasib in Italia.