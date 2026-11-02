Diabete di tipo 2: l’Fda autorizza l’uso dell’insulina settimanale anche nei bambini

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha esteso l’utilizzo di Icodec (Awiqli, Novo) – analogo insulinico a lunga durata d’azione, con somministrazione settimanale – come trattamento aggiuntivo a dieta ed esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti di età pari o superiore a dieci anni con diabete mellito di tipo 2.

Si tratta di una prima assoluta per la popolazione pediatrica, che completa la decisione già assunta nei confronti della popolazione adulta all’inizio del 2026 (analogo parere è stato rilasciato anche a livello europeo).

Le evidenze alla base dell’approvazione

L’autorizzazione (al termine di una priority review) non deriva da uno studio clinico pediatrico di efficacia su larga scala, ma da un’indagine farmacocinetica condotta su 18 pazienti di almeno dieci anni con diabete di tipo 2 (i risultati sono stati pubblicati su Pediatric Diabetes).

Lo studio ha valutato le caratteristiche di assorbimento e i livelli ematici dell’insulina icodec dopo la somministrazione. I risultati hanno evidenziato che, nei pazienti pediatrici, l’assorbimento della prima dose è più rapido rispetto a quanto osservato negli adulti. Le successive analisi di modellizzazione farmacometrica hanno tuttavia indicato che, dopo le prime somministrazioni, le concentrazioni ematiche del farmaco tendono ad allinearsi a quelle riscontrate nella popolazione adulta.

Sulla base di questi risultati (basati dunque non su una dimostrazione diretta di efficacia ottenuta attraverso un ampio studio clinico nella popolazione pediatrica), la Fda ritiene che icodec sia in grado di ridurre la glicemia nei pazienti pediatrici in modo analogo a quanto osservato negli adulti. S

Profilo di sicurezza e avvertenze

Quanto alla sicurezza, secondo la Fda il profilo di icodec è sovrapponibile a quello degli altri prodotti insulinici. Tra le reazioni avverse più comuni figurano ipoglicemia, reazioni di ipersensibilità, disturbi nella sede di iniezione, lipodistrofia, prurito, rash cutaneo, edema e aumento di peso.

L’ipoglicemia rappresenta il rischio più frequente associato al trattamento insulinico. Nei casi più gravi può provocare convulsioni, perdita di coscienza, complicanze potenzialmente letali e morte.

La scheda tecnica statunitense riporta inoltre avvertenze relative a errori di somministrazione e sovradosaggio accidentale, iperglicemia, ipokaliemia e ritenzione di liquidi con possibile insufficienza cardiaca in caso di associazione con tiazolidinedioni.

Un aspetto rilevante riguarda la modalità di dosaggio. Poiché icodec segue uno schema posologico diverso rispetto alle altre insuline, la Fda raccomanda di verificare prima di ogni iniezione sia le informazioni riportate nella confezione sia la dose indicata sulla penna preriempita.