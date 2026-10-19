Dispositivi medici: a Milano un evento per fare il punto su regolamenti, Eudamed e accesso al mercato

Il settore dei dispositivi medici si prepara ad affrontare una fase di importanti cambiamenti normativi e industriali. La revisione dei regolamenti europei MDR e IVDR, l’utilizzo obbligatorio della banca dati Eudamed, gli impatti delle nuove normative trasversali e le sfide legate all’accesso al mercato, alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale sono alcuni dei temi che stanno ridefinendo il comparto MedTech.

In questo scenario, torna About Medical Devices 2026, il convegno promosso da AboutPharma, giunto alla sua XII edizione. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026, dalle 9.00 alle 13.30, all’Hotel Meliá Milano, in via Masaccio 19 (qui per iscriversi gratuitamente)

L’iniziativa si conferma un momento di confronto e aggiornamento per la business community dei dispositivi medici e diagnostici in vitro, con un programma che riunisce istituzioni, industria, organismi notificati, professionisti della regolamentazione e rappresentanti delle strutture sanitarie per discutere le principali evoluzioni normative e le prospettive del mercato.

A chi si rivolge

Il convegno si rivolge agli stakeholder dell’ecosistema dei dispositivi medici: rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, professionisti delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e private, responsabili degli affari regolatori e legali, ingegneri clinici e figure aziendali impegnate in market access, quality assurance, sostenibilità, business development, logistica e supply chain. Tra i destinatari anche gli organismi notificati, chiamati a svolgere un ruolo centrale nell’applicazione dei regolamenti europei.

Regolamenti europei, Eudamed e nuovi obblighi per le aziende

Uno dei principali filoni di approfondimento sarà la revisione dei regolamenti europei MDR e IVDR, con un focus sulle proposte di semplificazione e sugli interventi destinati a rendere più efficienti le procedure e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. Il confronto permetterà di fare il punto sugli sviluppi normativi e sugli obiettivi ancora da raggiungere.

Spazio anche a Eudamed, la banca dati europea dei dispositivi medici, il cui utilizzo obbligatorio per i primi moduli è iniziato il 28 maggio 2026. A circa sei mesi dall’avvio, l’evento offrirà l’occasione per discutere le prime esperienze di registrazione e utilizzo da parte delle aziende, i vantaggi per gli operatori e le criticità operative. L’attenzione sarà rivolta anche alla scadenza del 27 novembre 2026 per la registrazione dei dispositivi legacy.

Horizontal legislation e logistica

Il programma affronterà inoltre gli impatti della cosiddetta horizontal legislation, ovvero delle normative europee trasversali che incidono anche sulle attività delle aziende MedTech. Tra queste, l’AI Act, il regolamento sulle batterie, la normativa sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio e la direttiva NIS2 in materia di cybersicurezza.

Un ulteriore tema riguarda la logistica e la supply chain dei dispositivi medici, chiamate a confrontarsi con gli adempimenti regolatori e con le criticità derivanti dagli scenari geopolitici internazionali. Sarà approfondito anche il regolamento di esecuzione UE 2025/1197, relativo alle restrizioni che interessano gli operatori economici e i dispositivi medici cinesi nell’ambito degli appalti pubblici europei.

Innovazione, accesso al mercato e sostenibilità nel MedTech

Innovazione e accesso al mercato completeranno il quadro. Il confronto si concentrerà sulle indagini cliniche e sulla sorveglianza post-market, sulle terapie digitali, sui software come dispositivi medici (Software as a Medical Device, SaMD) e sui sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

Sul fronte dell’accesso alle tecnologie, saranno approfonditi il ruolo dell’Health Technology Assessment (Hta), il regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (UE 2021/2282) e gli approcci di Value Based Procurement, con l’obiettivo di collegare le scelte di acquisto al valore generato per i pazienti e per i sistemi sanitari.

Infine, sostenibilità e criteri Esg saranno al centro di un confronto sulle strategie e sulle esperienze delle aziende MedTech, chiamate a integrare gli obiettivi ambientali, sociali e di governance nei propri modelli di business.

I relatori e il programma preliminare

09.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

09.30 Saluti di apertura

09.40 Introduzione ai lavori

09.55 La proposta di revisione dei regolamenti e gli obiettivi di semplificazione: risultati ottenuti e traguardi da raggiungere

10.35 Evoluzione della governance dei Dispositivi Medici e orientamenti di politica economica sanitaria

11.10 Aggiornamenti sul quadro regolatorio

Obbligatorietà di Eudamed: prime esperienze di registrazione ed utilizzo da parte delle aziende

Horizontal legislation: gli impatti dell’EU Artificial Intelligence Act, del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio e della Direttiva UE 2022/2555 – NIS2

Regolamento UE 2025/1197: limiti all’accesso di operatori economici e DM cinesi

Terapie digitali, Software come Dispositivi Medici (Samd) e sistemi di AI

12.00 Market Access dei Dispositivi Medici: approccio strategico, ruolo dell’HTA e opportunità del Value Based Procurement

12.45 La declinazione dei principi ESG nelle aziende MedTech: esperienze a confronto

13.20 Q&A

13.30 Chiusura dei lavori e light lunch

Interverranno tra gli altri:

Chiara Bortoluzzi, Legal & Policy Officer, Directorate-General for Health and Food Safety Unit D3 Medical Devices, Commissione Europea

Guido Beccagutti, Direttore Generale, Confindustria Dispositivi Medici

Elena Busetto, Sr. Regional Corporate Sustainability Manager, Medtronic

Chiara Bortoluzzi, Legal and Policy Officer, Directorate General for Health and Food Safety, Unit D3 Medical Devices, Commissione Europea

Fabrizio Cannioto, Research Project Supervisor, Centro Studi Confindustria Dispositivi Medici

Anna Cavazzana, Responsabile U.O.S. Dispositivi Medici – U.O.C. Governo Clinico, Azienda Zero Veneto

Elisa D’Autilia, Responsabile Gare Aggregate Dispositivi e Tecnologie Medicali – Direzione Acquisti, ARIA S.p.A. Lombardia

Gabriella Guasticchi, Direttore Generale, Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del farmaco, Ministero della Salute

Gloria Ippoliti, Ufficio IV – Dispositivi medico diagnostici in vitro, Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, Ministero della Salute

Luigi Mazzei, Country Sr Director, Edwards Lifesciences

Maria Francesca Moroni, ESG Project Supervisor, Confindustria Dispositivi Medici

Merlin Rietschel, Associate Director Medical Devices, MedTech Europe

Silvia Stefanelli, Partner, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Modereranno i lavori:

Davide Perego, Presidente, Airmedd

Alessandro Berti, Vice Presidente, Airmedd