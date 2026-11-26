Il caso daraxonrasib continua a riempire pagine di giornali e notiziari e, non da ultimo, il dibattito sull’early access in Italia, in apertura del 43° Congresso nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Sif) in corso a Torino presso il Centro Congressi Lingotto. Un tema quanto mai attuale alla luce della misura contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2027, che prevede in via sperimentale per il triennio 2027-29 un meccanismo di accesso precoce ai farmaci, coperto con 70 milioni di euro l’anno del Fondo Aifa per farmaci innovativi.

Risorse che saranno destinate a coprire le spese per medicinali indicati per patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistono valide alternative terapeutiche, anche prima del riconoscimento della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. A ricordarlo, in un video messaggio inaugurale per il congresso, è stato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, illustrando le misure con cui il Governo intende intervenire sull’accesso ai nuovi trattamenti. Perché “l’innovazione ha valore solo se riesce a raggiungere concretamente i pazienti”.

Qualcosa si muove

Come ha ricordato Armando Genazzani, presidente della Sif e ordinario di Farmacologia all’Università di Torino in apertura della tavola rotonda “Access to therapies and early access pathways in Italy” da lui moderata, oggi i tempi che intercorrono tra lo sviluppo di un farmaco e il suo effettivo arrivo ai pazienti possono avvicinarsi ai due anni. Alla valutazione dell’Ema (circa 210 giorni), seguita dall’autorizzazione della Commissione europea, si aggiungono infatti la procedura di valutazione e negoziazione del prezzo e del rimborso da parte di Aifa, che può richiedere oltre un anno, e gli ulteriori passaggi regionali e ospedalieri.

Sebbene non tutti questi tempi siano comprimibili, è possibile intervenire per rendere più efficienti le procedure, in particolare quelle negoziali e i successivi adempimenti regionali. Un punto su cui lo stesso Genazzani aveva iniziato a lavorare già anni fa. “L’idea era consentire un accesso più rapido ai farmaci innovativi, rinviando eventualmente a una fase successiva la definizione di alcuni aspetti economici, attraverso specifiche clausole di salvaguardia” spiega. “Ora con la misura sperimentale ricordata da Gemmato possiamo dire che qualcosa si sta muovendo”.

Il nodo delle regioni

Ma abbiamo davvero bisogno di accelerare questi processi? È la domanda posta a Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), Andrea Marcellusi, presidente dell’International society of pharmacoeconomics and outcome research (Ispor), Robert Nisticò, presidente di Aifa e Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare, intervenuti alla tavola rotonda. La risposta condivisa è “ni” o meglio “sì”, ma a seconda del farmaco e della situazione clinica.

“In linea generale abbiamo bisogno di accelerare” ha sottolineato Di Maio. “In oncologia il fattore tempo rappresenta una criticità particolarmente rilevante”. Più prudente Scopinaro convinta che sia importante fare dei distinguo. “Servono soluzioni realmente sostenibili nel tempo” ha affermato. “Non vedo possibile un’accelerazione generalizzata, mentre riconosco l’urgenza di garantire un accesso più rapido per alcune patologie e per determinate categorie di pazienti”.

Un punto particolarmente critico è quello dei tempi di accesso a livello regionale, come ha fatto notare Marcellusi, perché se “le Regioni impiegano dai sei ai dodici mesi per attivare le procedure, organizzare le gare, incontrare gli interlocutori e programmare la disponibilità del farmaco, evidentemente esiste un problema”.

È d’accordo anche Scopinaro perplessa rispetto alle tempistiche regionali: “Se un prezzo è stato concordato a livello nazionale, quale necessità c’è di rinegoziarlo successivamente in ciascuno dei 21 sistemi sanitari regionali? Forse eliminando o semplificando alcuni di questi passaggi potremmo recuperare una parte importante del tempo”.

I criteri di scelta

Ricorda Nisticò che attualmente l’Italia dispone già di diversi strumenti per l’accesso precoce: dal Fondo 5%, alla legge 648/1996, fin all’uso compassionevole. Ai quali si aggiunge appunto l’articolo 72 della legge di Bilancio appena presentato. “Diciamolo chiaramente: 70 milioni di euro sono pochi, ma costituiscono una porta d’ingresso che dovrà essere progressivamente implementata e calibrata nell’ambito del Fondo per i farmaci innovativi, che spesso non viene valorizzato pienamente” ha precisato il presidente di Aifa, sottolineando anche come utilizzare il Fondo per i farmaci innovativi consenta, tra l’altro, di superare alcuni passaggi regionali. “Resta però il problema di individuare le modalità più appropriate per distribuire le risorse”.

Fondamentali saranno quindi i criteri da adottare per stabilire le priorità. La “gravità della patologia” e “l’’assenza di alternative efficaci” secondo Scopinaro. Due punti su cui è d’accordo anche Marcellusi che aggiunge anche la “non rinviabilità del trattamento”, “penso, per esempio, ai pazienti che rischiano di uscire da una determinata finestra terapeutica, perdendo così la possibilità di beneficiare del farmaco” e “l’innovatività”. “Criteri già in parte discussi anche in Aifa” precisa l’esperto.

Accanto al piano tecnico, però, come ricorda Nisticò, esiste anche una questione politica da considerare. “Dobbiamo chiederci, per esempio, se sia più opportuno investire risorse in un trattamento per una malattia metastatica, capace di prolungare la sopravvivenza di un anno, oppure in una terapia destinata a una patologia pediatrica, con l’obiettivo di guarire il paziente. Sono scelte complesse, sulle quali un’agenzia tecnica non può decidere autonomamente: il nostro compito è operare sulla base degli indirizzi politici”.

Il caso daraxonrasib

Una citazione diretta al caso di daraxonrasib, il primo inibitore di Kras indicato per il trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico, sviluppato da Revolution Medicines, approvato prima dalla Fda statunitense, poi dalla Commissione europea a metà novembre e attualmente in revisione dall’Aifa, spinto da una forte pressione mediatica.

“Se crediamo nel principio della res publica e nel Servizio sanitario nazionale, questa vicenda dovrebbe farci riflettere” ha affermato Genazzani. “Il rischio è che si apra la strada a un sistema nel quale si avviano procedure di questo tipo e nel quale le assicurazioni private si dichiarano disponibili a coprire queste terapie. Alla fine, chi può permetterselo ricorrerà alle assicurazioni private, mentre il Servizio sanitario nazionale rischierà di non essere più in grado di garantire un accesso equo”.

Sulla vicenda è intervenuto Di Maio ricordando che il farmaco ha dimostrato di prolungare la sopravvivenza di sei mesi, un beneficio clinicamente rilevante per questa neoplasia molto aggressiva, ma non equivalente alla guarigione. “Il clamore mediatico intorno a questo farmaco era forse prevedibile, considerando che si tratta di una patologia particolarmente temuta nell’immaginario collettivo per la sua prognosi, ma è importante contestualizzare i risultati” ha continuato. “Ora che l’Ema ha approvato il medicinale, sappiamo quanto Aifa si stia impegnando per garantirne l’accesso. Siamo però consapevoli che tutto deve essere inserito in un quadro di sostenibilità economica. Anche perché non stiamo parlando una malattia ultra-rara”.

Oggi, infatti, sono circa 3-4 mila le persone con tumore del pancreas metastatico già trattati che potrebbero beneficiare del farmaco. Numeri che potrebbero aumentare ulteriormente in futuro, se verranno confermati i risultati degli studi in corso anche in prima linea. Mentre il costo del trattamento si aggira intorno ai 39 mila euro al mese per singolo paziente.

Tutelare l’equità e il servizio sanitario

Ci sono poi regioni che nel frattempo si sono mosse da sole: dalla Lombardia che ha già acquistato il farmaco direttamente dagli Stati Uniti per una giovane paziente, alla Campania e Lazio che si stanno muovendosi in tal senso. Un punto che ha sollevato non poche perplessità. “Dobbiamo tutelare l’integrità del Servizio sanitario nazionale e fare in modo che le decisioni siano eque e sostenibili per tutti i cittadini” ha commentato Di Maio. “Non possiamo quindi affidare l’accesso a decisioni estemporanee e locali. Dobbiamo piuttosto lavorare per rendere più efficienti e ottimizzare i percorsi ordinari, compresi gli strumenti di accesso precoce già disponibili”.

Posizione condivisa anche da Nisticò: “Dobbiamo tutelare l’integrità del Servizio sanitario nazionale, anche perché Aifa svolge un ruolo importante nella negoziazione dei prezzi” ha concluso. “Dobbiamo ragionare considerando tutti i pazienti che potrebbero beneficiare di quel trattamento, senza creare scorciatoie che rischiano di compromettere l’equità del sistema”.